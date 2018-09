Rząd chce zwiększenia budżetu pomocowego o ponad 7 procent

Rząd chce przeznaczyć na przyszłoroczną pomoc dla innych krajów kwotę 37,8 miliarda koron. W porównaniu z budżetem tegorocznym jest to wzrost o 7,1 procent.

Informacje jakie docierają do mediów ze spotkań dotyczących kształtu przyszłorocznego budżetu państwa świadczą o tym, że będąca w koalicji rządowej partia Venstre stara się mocniej wpłynąć na rozdział przyszłorocznych środków pomocowych. Związane jest to między innymi z przewidywanym dołączeniem do rządu Chrześcijańskiej Partii Ludowej KrF.

Przewodnicząca Venstre Trine Skei Grande niejako potwierdza docierające do dziennikarzy informacje.

– Po wejściu do rządu zdołaliśmy już wpłynąć na kształt budżetu państwa. Mając jednak na uwadze, że wkrótce może dołączyć do nas kolejny partner koalicyjny, musimy naciskać na realizacje naszych priorytetów nawet jeszcze mocniej, powiedziała w rozmowie z telewizją NRK Grande.

Historyczny wzrost

Venstre proponuje przeznaczyć na przyszłoroczną pomoc dla innych krajów 1 procent PKB. Oznacza to wzrost budżetowych środków pomocowych wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych o 2,3 miliarda koron – czyli łącznie do 34,6 miliarda. Dodatkowe 3,2 miliarda koron wpłynąć ma również na budżetowe konta Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji.

Cała kwota tworzyć będzie tzw. budżet pomocowy (bistandsbudsjettet), który ustalany jest corocznie przez rząd Norwegii.

– Z tym budżetem Norwegia weźmie na siebie istotną międzynarodową odpowiedzialność za walkę z ubóstwem i cierpieniem na całym świecie, powiedziała w rozmowie z agencja informacyjną NTB Trine Skei Grande.

Ustalenia dotyczące powiększenia budżetu pomocowego do poziomu 1 procent PKB były już wcześniej przedmiotem negocjacji koalicyjnej prowadzonych w styczniu tego roku przez dzisiejsze partie koalicyjne: Høyre, Frp i Venstre.

Klimat i edukacja

Grande mówi, że jednym z priorytetów w wydawaniu środków pomocowych w rządowej polityce rozwoju będzie edukacja. Na ten cel przeznaczone ma być ponad 3,7 miliarda. Stanowi to wzrost o 160 milionów koron w porównaniu z budżetem tegorocznym.

Kolejnymi priorytetowymi celami mają być walka z konsekwencjami zmian klimatycznych i ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

Rząd zamierza przeznaczyć łącznie 4,8 miliarda kron na ochronę klimatu, środowiska oraz mórz i oceanów.

Kompletny budżet państwa na rok 2019 zaprezentowany zostanie w poniedziałek 8. października.

