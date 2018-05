Sąd Najwyższy zdecyduje czy czas dojazdu do pracy jest czasem pracy

Sąd Najwyższy zajął się sprawą, która może być istotna dla wielu pracowników w Norwegii. Pytanie jest proste: czy czas dojazdu do pracy jest czasem spędzonym w pracy?

Pracodawca informuje nas, że jutro musimy wykonać ważne zlecenie w Lillehammer. Niestety mieszkamy przykładowo w Oslo, więc jeszcze dzisiaj wieczorem musimy udać się do olimpijskiego miasta, aby jutro z samego rano być gotowym do rozpoczęcia pracy. Czy w takim przypadku mamy prawo domagać się zapłaty za dodatkowy czas spędzony w podróży?

– Według aktualnie obowiązujących przepisów, czas takiej podróży będzie uznany za czas wolny, za który nie przysługuje nam wynagrodzenie. Pieniądze otrzymamy jedynie w przypadku, jeśli indywidualnie uzgodnimy to z pracodawcą , mówi radca prawny Hans Gjermund Gauslaa z fimy konsultingowej „Infotjenester”.

Na początku maja tego roku norweski Sąd Najwyższy rozpoczął analizy zapisów regulujących ten problem, a ostatecznego rozstrzygnięcia możemy się spodziewać jeszcze przed latem.

EFTA: Czas dojazdu do pracy też jest czasem pracy

W roku 2016 Sąd Najwyższy zwrócił się z prośbą do Trybunału Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) o pomoc w rozstrzygnięciu tej sprawy oraz o właściwą interpretacje obowiązujących przepisów EFTA.

Trybunał EFTA stwierdził w swym postanowieniu, że czas podróży do pracy należy rozumieć jako czas pracy, w przypadku gdy pracownik dostaje polecenie wykonania swych obowiązków służbowych poza stałym lub zwykłym miejscem zatrudnienia.

- Trybunał EFTA rozpatrzył tę kwestię w oparciu o unijną dyrektywę dotyczącą czasu pracy. Z uwagi na dwustronne umowy z Unią Europejską, przepisy te są również wiążące w Norwegii i właśnie ten fakt leży u podstaw tego, iż norweski Sąd Najwyższy zajął się tą sprawą, powiedział Gauslaa.

Istotne rozstrzygnięcie

Nie jest ważne, jak żmudne i wymagające są to podróże oraz czy w trakcie nich, pracownik ma do wykonania jakieś obowiązki zlecone przez pracodawcę, czytamy w postanowieniu Trybunału EFTA. Tak długo jak podróż jest niezbędna do wykonania zlecenia, czas w niej spędzony jest z definicji czasem pracy.

Oczekiwana decyzja Sądu Najwyższego może doprowadzić do istotnych zmian w umowach taryfowych oraz w norweskim Kodeksie Pracy.

- Orzeczenie Sądu Najwyższego będzie miało bardzo duże konsekwencje finansowe zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Rozstrzygnięcie tej kwestii wzbudza więc zrozumiałą ekscytację u obu stron, powiedział Gauslaa.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Høyesterett avgjør om reisetid er arbeidstid (NTB)

