Sektor ropy i gazu coraz bardziej zasila budżet państwa

Cena ropy wpłynęła na znaczny wzrost budżetowych dochodów podatkowych.

Nowe dane publikowane przez Centralne Biuro Statystyczne SSB pokazują, że Norwegia zarabia na wpływach z podatków jak nigdy dotąd. To głównie wpływy podatkowe pochodzące z sektora ropy i gazy przyczyniły się do tak wyraźnego wzrostu dochodów budżetowych.

W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku, budżet państwa i budżety gminne uzyskały łącznie 713 miliardów koron z tytułu odprowadzonych podatków. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, jest to wzrost o 8,4 procent.

Decyduje wynik sektora ropy i gazu

Dzięki świetnym rezultatom finansowym, branża ropy i gazu najbardziej przyczyniła się do tak wyraźnego wzrostu dochodów podatkowych. Wpływy do kas budżetowych pochodzące z podatków sektora paliwowego wzrosły z 56 do 97 miliardów koron. W stosunku do analogicznego okresu w roku 2017 zanotowano zatem wzrost na poziomie aż 72,4 procent.

Dodatkowymi dochodami państwa są ponadto pieniądze pochodzące w eksploatacji ropy i gazu poprzez udziały właścicielskie m.in. w koncernie Equinor (dawny Statoil).

Jak długo ten korzystny trend będzie się utrzymywał? Tego niestety nie wie nikt, szczególnie dzisiaj, kiedy cena ropy znowu gwałtownie spada. Od początku października cena baryłki ropy z Morza Północnego spadła z 84 do 66 dolara amerykańskiego.

W Oslo najgorzej, w Møre og Romsdal najlepiej

Dane SSB pokazują, że sytuacja z wpływami podatkowym różni się znacznie w zależności od okręgu.

To Oslo okazało się miejscem, w którym zanotowano najgorszą tendencję zmian w wielkości wpływów podatkowych do budżetu.

Stolica Norwegii jest okręgiem, w którym całkowite wpływy z podatków spadły w tym roku o 2 procent. Porównanie z zeszłym rokiem jest jednak trudne, bo właśnie w 2017 roku Oslo osiągnęło gwałtowny wzrost dochodów podatkowych (o 13,1 procent).

Po drugiej strony skali plasuje się w tym roku okręg Møre og Romsdal, odnotowując wzrost dochodów podatkowych o ponad 4 procent.

Całkowite wpływy z podatków do budżetów poszczególnych okregów [w milionach dolarów] - w trakcie pierwszyh dziesięciu mięsięcy lat 2016, 2017, 2018. W kolumnach po prawej stronie podano zmiany procentowe w stosunku do roku poprzedniego.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Statens skatteinntekter fra oljen har skutt til himmels

