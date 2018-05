Siv Jensen krytykuje politykę Trumpa: - Wszyscy na tym stracą

Minister Finansów i lider Partii Postępu (Frp) Siv Jensen mówi bez ogródek o tym, co myśli o polityce handlowej prowadzonej przez Donalda Trumpa.

- Wiemy z doświadczenia do czego doprowadza polityka izolacji oparta na restrykcjach handlowych i barierach celnych, mówi w rozmowie z Nettavisen Siv Jensen, minister finansów i przewodnicząca Partii Postępu (Frp).

Prezydent Donald Trump poinformował jakiś czas temu, że od 1. czerwca tego roku obowiązywać będą nowe stawki celne na stal i aluminium. Działania te mają według prezydenta USA chronić amerykańską gospodarkę.

W odpowiedzi na wieści płynące z Białego Domu, zarówno Chiny jak i Unia Europejska rozważają wprowadzenie cła na produkty amerykańskie.

Norwegia może stracić

Norwegia, której już dzisiaj grożą straty ekonomiczne wynikłe na skutek nowych amerykańskich ceł na stal i aluminium, może stracić jeszcze więcej. Na norweską gospodarkę mogą bowiem negatywnie wpłynąć unijne restrykcje wprowadzone przez Brukselę wobec USA. Może się tak stać z uwagi na fakt, iż Norwegia pozostaje poza unią celną UE.

- Obawiamy się ograniczeń handlowych. Zarówno my jak i wiele innych krajów korzystało z otwartych rynków, mówi Jensen i wskazuje, że w swojej historii Norwegia zawsze była zależna od handlu zagranicznego.

- Co mielibyśmy zrobić z naszymi rybami, jeśli nie moglibyśmy ich sprzedać za granicą? Co mielibyśmy zrobić z ropą i gazem, które od lat wydobywamy? Jesteśmy całkowicie uzależnieni od dostępu do rynków zagranicznych, mówi minister.

- Zrozumiałe

Siv Jensen uważa jednak, że działania władz amerykańskich są zrozumiałe. Jako ich przyczynę minister wskazuje na duże różnice w dochodach, jakie występują w społeczeństwie USA.

- W Norwegii mamy duże dochody i dystrybuujemy je wśród całej naszej społeczności. Inne kraje nie są w tej kwestii równie skuteczne. W takich właśnie przypadkach powstają duże różnice w dochodach poszczególnych grup społecznych, a część niezadowolonych zaczyna protestować. Podobne reakcje władz są więc zrozumiałe, ale nie są one mądre, mówi minister.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Siv Jensen langer ut mot Trumps politikk: - Alle taper (Halvor Ripegutu)

