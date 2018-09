Siv Jensen ostrzega przed nadmiernym wzrostem płac

- Musimy być jak najbardziej konkurencyjni. To będzie dla nas prawdziwy test, mówi norweska minister finansów.

W tym samym dniu, w którym analitycy banku Nordea opublikowali swoje prognozy dotyczące wzrostu norweskich pensji w nadchodzących dwóch latach, minister finansów Siv Jensen zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa płynące z nieodpowiedzialnego i nadmiernego podnoszenia płac.

Ekonomiści z Nordea szacują, że średnia pensja w Norwegii będzie w 2020 roku o 3,5-4,0 procent wyższa niż obecnie.

– Jako minister finansów muszę uważać, aby nie mieszać się od ustaleń płacowych uzgadnianych na linii pracodawcy – związki zawodowe*. Te ustalenia to obowiązek i odpowiedzialność stron negocjujących. Jako minister finansów muszę jednak przestrzec przed nową i kosztowną bonanzą płacową, powiedziała w środę Jensen.

*Podstawowe stawki wysokości wynagrodzeń i warunków pracy w Norwegii oraz szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w umowie emerytalnej (AFP), ustalane są corocznie podczas negocjacji prowadzonych przez Norweskie Związki Zawodowe (LO) i Konfederację Norweskich Przedsiębiorców (NHO).

Odpowiedzialnie podczas kryzysu

Siv Jensen podkreśla, że odpowiedzialne i oszczędne negocjowanie poziomu płac, prowadzone przez przedsiębiorców i związki zawodowe pomogło Norwegii przetrwać najgorszy czas kryzysu naftowego.

– Dzięki temu gospodarka norweska jest dziś dużo bardziej konkurencyjna niż przed kryzysem. Tę przewagę musimy teraz pielęgnować i dbać o nią w przyszłości. Przemysł naftowy będzie kluczowy dla naszego kraju jeszcze przez dziesięciolecia i musimy być jak najbardziej konkurencyjni. To będzie dla nas prawdziwy test.

Prowadzone w roku 2015 negocjacje płacowe (tzw. lønnsoppgjør) były historycznie ubogie dla pracowników. W efekcie ich ustaleń rzeczywista płaca w Norwegii z końcem roku 2016 spadła o 1,2 procent.

Kolejny rok zakończył się niewielkim wzrostem płac na poziomie 0,9 procent. Prognozy na 2018 wskazują dalszy, umiarkowany wzrost.

Zdecydowane reakcje

Partie lewicowe i związki zawodowe błyskawicznie zareagowały na wypowiedź Siv Jensen.

- Różnice społeczne pogłębiły się, gdy pracownicy wzięli na siebie ciężar ekonomiczny i odpowiedzialność podczas kryzysu. Teraz nadszedł czas, aby otrzymali oni nieco większy procent z tworzonej w kraju wartości, mówi wiceprzewodnicząca partii Rødt Marie Sneve Martinussen.

Podobne głosy usłyszeć dziś możemy niemal na całej lewej części norweskiej sceny politycznej.

– Nie potrzebujemy wskazówek od minister finansów. Spójrzcie dziś na pensje menadżerów. Rachunek za kryzys naftowy trafił do rąk pracowników i to oni go zapłacili. W tym samy czasie najbogatsi otrzymali od swojego rządu dziesiątki miliardów koron w postaci obniżek podatków. W trakcie ostatnich dziesięciu lat to pracodawcy mieli stale powiększający się udział w tworzonym dochodzie narodowym, wskazuje Hans-Christan Gabrielsen, lider Krajowej Organizacji Związkowej (LO)

