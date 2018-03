Szef Federacji Narciarskiej zirytowany po weekendowym chaosie na Holmenkollen

Szef Norweskiego Związku Narciarskiego Erik Røste nie kryje oburzenia tym, że sportowe święto przyćmione zostało przez alkoholowe ekscesy części publiczności.

– Szkoda, że taka wyjątkowa impreza sportowa musiała zakończyć się w ten sposób. Wygląda na to, że stosunkowo niewielka liczba osób zepsuła narciarskie święto wielu prawdziwym kibicom, powiedział w rozmowie z agencją informacyjną NTB szef Norweskiego Związku Narciarskiego (NSF) Erik Røste.

– Chodzi o to, żeby móc zabezpieczyć masowa imprezę w możliwie najlepszy sposób. Oczywiście chcemy, żeby na zawody przychodziło jak najwięcej osób, ale musimy też znaleźć w tym wszystkim jakąś równowagę, dodaje Røste.

– Oczekuję konkretnych działań

Szef NSF nie jest zadowolony, że dyskusje o norweskim narciarstwie tak często kierują się dzisiaj w stronę tematu weekendowych zamieszek na Holmenkollen. Teraz władze Federacji Narciarskiej oczekują działań naprawczych ze strony organizatora imprezy.

– To był weekend kontrastów. Mieliśmy dwa fantastyczne dni ze niesamowitymi emocjami sportowymi, a zawody odwiedził Król Harald V, dla którego były to jubileuszowe 70. zawody na Kollen. Niestety to co się stało w sobotę rzuciło cień na cały Festiwal Narciarski.

– Widzę, że organizatorzy przeprowadzają ocenę sobotnich wydarzeń. Odbyli już spotkania z policją i przedstawicielami gminy Oslo. Zabezpieczenie otwartego terenu imprezy wzdłuż tras biegowych to wielkie wyzwanie, bo nie ma nad tym obszarem tak dobrej kontroli jak na stadionie. Oczekuję jednak konkretnych działań, które pomogą nam w przyszłości uniknąć podobnych problemów, powiedział Røste.

100.000 osób

Kilka osób odniosło obrażenia w powstałym po sobotnich zawodach chaosie. Szacuje się, że Holmenkollen odwiedzić mogło łącznie w sobotę nawet 100.000 osób. Problemy zaczęły się pojawiać po zakończeniu biegu na 50 kilometrów, kiedy to duża liczba nietrzeźwych widzów rozpoczęła bójki zarówno między sobą jak i z policją.

Kursy kolejek metra zostały wstrzymane, a ludzie otrzymali informacje, że muszą udać się w dół do miasta pieszo. Pojedyncze osoby zdecydowały się zatem zejść z Holmenkollen torami metra, co już ostatecznie sparaliżowało możliwość sprawnego przetransportowania ogromnej liczby kibiców do centrum Oslo.

