Tande: - Nasi kibice muszą otworzyć oczy

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): W miniony weekend na skoczni narciarskiej w Oslo Holmenkollen zorganizowano pierwszą turę zawodów cyklu Raw Air. Niestety zawody odbyły się przy stosunkowo niewielkiej liczbie norweskich kibiców.

Ogółem sprzedano 17.000 (sobota) i 18.000 (niedziela) biletów na weekendowe zawody w biegach narciarskich, kombinacji norweskiej i skokach narciarskich. Organizator zawodów poinformował jednak, że większość norweskich kibiców zdecydowała się na oglądanie wyłącznie biegów narciarskich na dystansie 50 i 30 kilometrów.

Jak co roku na skoczni pojawiło się natomiast dużo polskich flag. Było ich zdecydowanie więcej niż norweskich, a stało się tak pomimo świetnych rezultatów, jakie osiągnęła w tym sezonie norweska reprezentacja skoczków. Przewaga polskich kibiców nad norweskimi widoczna była również dla Daniela-André Tande i reszty skoczków.

- Nasi kibice muszą otworzyć oczy

Gdy Nettavisen zapytała Daniela Tande dlaczego tak niewielu kibiców przychodzi w Norwegii na skoki narciarskie, 24-latek stwierdził, iż na pewno nie można tego tłumaczyć złymi wynikami sportowymi reprezentacji.

- Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że sami sportowcy zrobili już wszystko co mogli aby przyciągnąć publiczność na skocznię. Jesteśmy w świetnej formie przez całą zimę, co potwierdzają zarówno nasze drużynowe i indywidualne medale olimpijskie oraz mistrzostw świata, jak i drużynowe zwycięstwa w Pucharze Świata, odpowiedział Tande.

- Czuję, że jesteśmy w Norwegii coraz bardziej popularni, ale nasi kibice muszą tylko otworzyć oczy i przekonać się, że oglądanie zawodów "na żywo" to dużo większa frajda niż siedzenie przed telewizorem, dodał 24-latek.

Daniel-André Tande uważa, że norwescy skoczkowie zrobili wszystko co mogli, aby zachęcić norweskich kibiców do przychodzenia na zawody na Holmekollen.

Robert Johansson zgadza się ze swoim kolegą z reprezentacji twierdząc, iż wyniki norweskich skoczków powinny mówić same za siebie.

- Wydaje się, że osiągnęliśmy wystarczająco dużo aby wzbudzić zainteresowanie kibiców. Teraz wystarczy to dobrze rozreklamować, a my po prostu musimy kontynuować naszą pracę, powiedział Johansson odpowiadając na pytanie Nettavisen.

Nie tylko sport

Podczas tegorocznego weekendu na Holmenkollen nie zabrakło co prawda emocji typowo sportowych, jednak na zewnątrz stadionu, duża część przybyłej publiczności urządziła sobie dodatkowo zupełnie inną imprezę - wielki festyn alkoholowy obfitujący w awantury i zakłócenia porządku. Było jasne, że wielu kibiców potraktowało oglądanie zawodów w biegach narciarskich wyłącznie jako dobrą okazję na urządzenie sobie suto zakrapianych imprez „na łonie natury”.

Wygląda też na to, że wielu kibiców wybrało oglądanie biegów narciarskich (wzdłuż trasy w lesie) właśnie z tego powodu, iż na skoczni narciarskiej obowiązuje zakaz serwowania alkoholu.

Nettavisen zapytała Johanssona czy ewentualne zezwolenie na serwowanie alkoholu na skoczni nie wpłynęloby korzystnie na liczbę widzów przychodzących na zawody.

- Nie mnie oceniać jak takie rozwiązania wpłynąć mogą na frekwencję na zawodach. Myślę, że organizatorzy wiedzą najlepiej co trzeba robić, aby zwabić ludzi na stadion. Ja po prostu chciałbym skakać przy pełnych trybunach kibiców i to niezależnie, czy alkohol będzie dostępny na obiekcie, czy też nie, powiedział skoczek.

Robert Johansson: Nie mnie oceniać, jak sprzedaż alkoholu może wpłynąć na frekwencję kibiców na skoczni.

Musimy przestrzegać przepisów

Dyrektor ds. komunikacji Festiwalu Narciarskiego na Holmenkollen (Holmenkollen Skifestival), Emilie Nordskar powiedziała w rozmowie z Nettavisen, że nie zamierzają udostępniać alkoholu na samym stadionie.

- Można napić się alkoholu w namiocie na zewnątrz obiektu, ale nie na samej skoczni. Musimy przestrzegać przepisów ustanowionych przez gminę Oslo, dotyczących serwowania napojów alkoholowych na imprezach sportowych, stwierdziła Nordskar.

Nordskar dodała, że sama by chciała aby skoki odbywały się przy pełnych trybunach i aby kibiców norweskich przychodziło więcej.

Podreśliła jednak, że organizatorzy Festiwalu Narciarskiego na Holmenkollen zawsze cieszą się z corocznej, wysokiej frekwencji polskich kibiców na trybunach.

