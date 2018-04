Torby papierowe są droższe od plastikowych – i nie są lepsze dla środowiska

Dyskusja o różnicach pomiędzy plastikiem a papierem nie jest tak łatwa, jak początkowo myśleliśmy.

Świat powoli otwiera oczy na zagrożenia płynące ze strony zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem.

Plastikowe torby są jednym z symbolów tego problemu, a norweskie sieci handlowe burzliwie dyskutują o wprowadzeniu do użytku toreb papierowych. Sieć KIWI zapowiedziała wręcz niedawno, że w maju zamierza zaoferować takie torby swoim klientom we wszystkich swoich 652 sklepach.

Klienci, którzy chcą pakować swoje produkty w torby papierowe wkrótce przekonają się jednak, że trzeba będzie za to znacznie więcej zapłacić.

Podczas gdy plastikowa torba kosztuje 1 koronę, torba papierowa to koszt rzędu 2-3 koron. Dlaczego tak się dzieje?

Droższa produkcja

- Głównym powodem są koszty produkcji. Aby osiągnąć wymaganą jakość, torby papierowe wykonane być muszą z pierwszego tłoczenia włókna drzewnego, pochodzącego z gatunków drzew wolno rosnących. Surowiec ten jest drogi, a dostęp do niego jest ograniczony, mówi w rozmowie z Nettavisen Knut Lutnæs, dyrektor ds. ochrony środowiska sieci handlowej COOP.

Zajmują 10 razy więcej miejsca

Raport sporządzony na zlecenie Dyrekcji Ochrony Środowiska (Miljødirekoratet) przez firmę Norconsult nie pozostawia wątpliwości. Do wyższych kosztów produkcji doliczyć jeszcze należy wyższe koszty transportu i składowania.

Podczas gdy jedna plastikowa torba waży ok. 15 gram, podobna torba wykonana z papieru waży aż 43 gram, czyli prawie trzykrotnie więcej.

Na jednej klasycznej palecie możemy spakować 50.000 toreb plastikowych, podczas gdy do transportu takiej samej liczby toreb papierowych potrzebujemy aż 10 palet.

Czy papier to dobre rozwiązanie?

Problem toreb plastikowych widziany z norweskiej perspektywy wygląda nieco odmiennie niż w innych krajach.

Badania pokazują wyraźnie, że torby plastikowe stanowią niewielki problem w Norwegii i nie wpływają istotnie na zaśmiecanie środowiska naturalnego. Powodem jest między innymi to, że w Norwegii używa się grubszych toreb niż w wielu innych krajach, a torby te używane są potem w domowej gospodarce odpadami do sortowania śmieci. Cienkie torby jednorazowe, używane powszechnie w Europie, nie nadają się do podobnego, wielokrotnego wykorzystania.

Torby po zakupach, do których pakujemy nasze śmieci trafiają ponadto do spalarni odpadów, a nie jak w wielu krajach na wysypiska.

Dyrekcja Ochrony Środowiska szacuje, że Norwegowie ponownie wykorzystują około 82 procent toreb plastikowych jako worki na swoje śmieci. Kolejne 15 procent toreb poddaje się recyklingowi przy wytwarzaniu innych produktów z tworzyw sztucznych. Zaledwie 3 procent plastikowych siatek to odpady, a dzięki ich segregowaniu są one poddawane procesom odzyskiwania zmagazynowanej w nich energii.

„Mamy inne problemy środowiskowe niż inne kraje, a plastikowe torby nie wpływają istotnie na zaśmiecanie środowiska w Norwegii. Dyrekcja Ochrony Środowiska zaleca zatem Ministerstwu Klimatu i Środowiska, by Norwegia wnioskowała o zwolnienie z konieczności stosowania przepisów UE w zakresie zapobiegania dystrybucji darmowych toreb plastikowych”, mówiła już w 2015 roku Ellen Hambro, dyrektor Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Derfor er papirposer mye dyrere enn plast - og ikke bedre for miljøet (Magnus Blaker)

