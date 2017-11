Trzęsienie ziemi o sile 3,8 stopni w skali Richtera w pobliżu Bergen

– Słyszeliśmy okropny dźwięk. Brzmiał jak przejeżdżający pociąg.

Pojawia się coraz więcej informacji przekazywanych przez osoby, które odczuły wstrząsy w okolicach Bergen pisze BA.no.

Wstrząsy o takiej sile to najsilniejsze trzęsienie ziemi jakie nawiedziło Norwegie od lat. Epicentrum znajdowało na obszarze morskim na zachód od Øygarden, a tym samym na zachód od dużych instalacji gazowych Statoil w Kollsnes.

- Wystąpienie trzęsienia na tym obszarze nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi sejsmolog Johannes Schweitzer z „Norsar” w rozmowie z Nettavisen.

- Trzęsienia ziemi się zdarzają

"Norsar" jest niezależną fundacją badawczą zajmującą się geologią. Organizacja bada aktualnie zjawiska sejsmiczne zaobserwowane dzisiaj w Hordaland i pracuje nad szybkimi aktualizacjami informacji dostępnymi na swoim portalu internetowym.

- Trzęsienia ziemi tym rejonie są nie są niczym niezwykłym, lecz nie o takiej mocy. Zwykle są one nieco słabsze.

- To co się wydarzyło przyjmujemy jednak z dużym spokojem, wyjaśnia Schweitzer.

Również stacja sejsmologiczna w Bergen potwierdziła fakt pojawienia się wstrząsów

– Trzęsienie ziemi jest aktualnie zlokalizowane na północ od Holsnøy, poinformowała Berit Marie Storheim z Instytutu geologicznego dla BA.no.

-To był okropny dźwięk

Mieszkańcy Bergen informują o wstrząsach, jakich doświadczyli. Relacje świadków pojawiają się między innymi na portalu BA.no.

– Usłyszeliśmy okropny dźwięk. Brzmiał jak przejeżdżający pociąg, informuje czytelnik BA z Askøy tuż przed godziną 10.

– Mieszkamy w pobliżu kamieniołomów więc myślałem, że to znowu wstrząsy związane z kolejnymi wybuchami. Trwało to jedna zbyt długo i zorientowaliśmy się, że tym razem jest to trzęsienie ziemi, napisał Geir Mittet.

