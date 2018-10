Tu mogą pojawić się opłaty bramkowe dla samochodów elektrycznych

Oslo i Hordaland będą prawdopodobnie pierwszymi miejscami w Norwegii, w których wprowadzone zostaną opłaty bramkowe dla kierujących samochodami elektrycznymi

Norweski parlament zezwolił gminom na wprowadzanie na swoim terenie opłat drogowych pobieranych na automatycznych bramkach od kierujących samochodami elektrycznymi.

Wiele miast rozpoczęło zatem prace nad wprowadzeniem nowych taryfikatorów opłat, tym razem obejmujących również auta napędzane energią elektryczną. Teraz to od lokalnych polityków zależeć będzie, czy właściciele e-samochodów będą ponosili dodatkowe koszty z tytułu przejazdów przez automatyczne bramki naliczające opłaty drogowe.

Stowarzyszenie właścicieli samochodów elektrycznych postanowiło przyjrzeć się sytuacji panującej w poszczególnych regionach Norwegii i sprawdzić, gdzie w najbliższej przyszłości mogą zostać wprowadzone opłaty bramkowe dla kierujących samochodami elektrycznymi. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się z Nettavisen.

Stowarzyszenie nie sprzeciwia się wprowadzaniu opłat od aut elektrycznych, ale wskazuje, że wysokość opłat powinna być uzależniona od popularności takich samochodów w różnych częściach Norwegii.

- Proponujemy ustalać 25 procent standardowej opłaty za przejazd dla pojazdów elektrycznych w obszarach, gdzie sprzedaż samochodów elektrycznych osiągnęła 25 procent i 50 procent w regionach, gdzie sprzedaż nowych samochodów osiągnęła 50 procent, mówi w rozmowie z Nettavisen Petter Haugneland, szef ds. komunikacji w Stowarzyszeniu właścicieli samochodów.

- Uważamy również, że powinna istnieć różnica między samochodami osobowymi i dostawczymi, ponieważ sprzedaż dostawczych samochodów elektrycznych jest nadal bardzo niska, dodaje Haugneland.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Hordaland

W środę komisja środowiska i transportu okręgu Hordaland postanowiła, że kierujących samochodami elektrycznymi zaczną płacić opłaty za przejazd przez bramki drogowe. Wysokość opłat ma zostać ustalona na poziomie 50 procent stawek standardowych. Komisja zajmować się będzie sprawą jeszcze w ciągu tego tygodnia.

Automatyczna bramka na drodze regionalnej 556 w Bergen może być miejscem, w którym elektryczne auta nie będą już zwolniane z opłat drogowych.

Oslo od marca 2019

Gmina Oslo już postanowiła o wprowadzeniu od marca przyszłego roku opłat bramkowych dla e-samochodów. Kierowcy zapłacą zatem opłaty w wysokości: pięciu koron (w obie strony) poza szczytem komunikacyjnym i 10 koron w czasie szczytu.

W 2020 roku opłaty te wzrosną odpowiednio do dziesięciu i 15 koron.

Kristiansand

W Kristiansand decydenci proponują wprowadzenie opłat bramkowych od aut elektrycznych w wysokości 11 koron w godzinach szczytu i siedmiu koron poza szczytem.

- Osiągnięto konsensus w sprawie opłat za przejazdy dla samochodów elektrycznych. Opłaty zostaną wprowadzone, gdy odsetek samochodów elektrycznych przekraczających bramki przekroczy 15 procent. Szacujemy, że wydarzy się to w 2019 roku mówi Jan Erik Lindjord, doradca w gminie Kristiansand. Projekt przekazano obecnie do konsultacji, a sprawa zostanie rozpatrzona jesienią.

Rogaland

Jeszcze tego lata, politycy okręgu Rogaland zgodzili się co do tego, że kierowcy e-samochodów również powinni być obciążeni opłatami bramkowymi. Do ustalenia pozostawała wówczas jedynie kwestia terminu, w jakim opłaty te miałyby być wprowadzone. Wielu polityków opowiadało się wówczas za jak najszybszym wprowadzeniu tego typ rozwiązań zaraz po tym, jak norweski parlament stworzy możliwość ustalania takich taryfikatorów wobec aut elektrycznych.

Tromsø

Tromsø nie ma dzisiaj bramek drogowych, ale mają się one pojawić już w okresie jesień/zima 2018/2019. Pozostaje jeszcze niepewność związana jest z procedowaniem przez parlament i negocjacjami z rządem kwestii związanych z projektami rozwoju miasta.

W momencie pojawienia się bramek – kierowcy samochodów elektrycznych również zaczną uiszczać opłaty za przejazd.

- Władze Tromsø przyjęły wysokość stawek dla samochodów elektrycznych na poziomie 50 procent stawki standardowej, powiedziała w rozmowie z Nettavisen Veronica Wiik z Krajowego Zarządu Dróg.

- Nie wiadomo jednak jeszcze, jak wysokie będą opłaty standardowe, dodaje Wiik.

Trondheim

W Trondheim nie ma na razie politycznej woli na wprowadzenie opłat bramkowych dla kierujących autami z silnikami elektrycznymi.

Udział e-samochodów w ogólnej liczbie samochodów w Trondheim to dzisiaj 11 procent.

- Zrobiliśmy obliczenia mające pokazać nam, kiedy odsetek aut elektrycznych będzie na tyle duży, że istotnie odczujemy to w spadających wpływach z tytułu opłat bramkowych. Z szacunków wynika, iż sytuacja taka może mieć miejsce dopiero w 2021 lub 2022 roku, mówi doradca ds. komunikacji Hans Kringstad.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Her risikerer elbilistene bompenger (Kjetil Mæland)

Mest sett siste uken