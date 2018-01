Uczniowie z najlepszymi ocenami odrabiają najmniej zadań domowych

Uczniowie okręgu Sogn- og Fjordane najmniej obciążeni zadaniami domowymi, ale za to z najlepszymi ocenami w szkołach.

Opublikowany raport norweskiego systemu badań edukacyjnych Ungdata pokazuje, że wśród uczniów norweskich szkół średnich, to uczniowie z okręgu Sogn- og Fjordane przeznaczają najmniej czasu na odrabianie zadań domowych. Jednocześnie, w porównaniu z danymi z całego kraju, uczniowie w tym regionie mogą pochwalić się najwyższą średnią uzyskiwanych ocen.

- Jeśli tak jest rzeczywiście, to jest to dość sensacyjne. Wyniki zaskakują, gdyż uwarunkowania społeczne okręgu Sogn- og Fjordane nie wskazują na to, że mieszkańcy tej części kraju powinni być na szczycie listy w kategorii wyników osiąganych w szkołach. Wyniki pokazują również, że znacznie obniżono tam obciążenie uczniów zadaniami domowymi, powiedział w rozmowie z Dagbladet Hans Johan Breidablik, naukowiec specjalizujący się badaniach statystycznych w regionalnym oddziale zarządzającym służbą zdrowia w Sogn og Fjordane – Helse Førde.

Fakta: Ungdata - co to jest?

"Ungdata" to certyfikowany system zapewniający wysoką jakość przeprowadzania lokalnych ankiet wśród uczniów na poziomie młodzieży szkół średnich II stopnia. Dzięki zbieranym danym, gminy i okręgi mogą monitorować i oceniać kluczowe aspekty życia młodzieży. Dane dotyczące uczniów wykorzystywane są jako podstawa do planowania regionalnego rozwoju edukacji, służby zdrowia oraz do poprawy bezpieczeństwa młodzieży.

Statystyk podkreślił ponadto, że nie jest pewien, czy dane w opublikowanym raporcie dobrze oddają rzeczywistość.

Dyskusje na temat wprowadzania w szkołach systemu nauczania bez zadań domowych rozgrzewają publiczne debaty już od wielu lat.

Do niedawna powszechnie przyjmowano, że praca domowa ma pozytywny wpływ na szkolne osiągnięcia uczniów. Od kilku/kilkunastu lat pojawiają się jednak głosy o możliwych, negatywnych efektach, jakie wywoływać może przeciążanie dzieci nadmiernymi ilościami zadań domowych. Krytycy wskazują również na niesprawiedliwość tego systemu, który szczególnie dotyka dzieci pochodzące z rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, mające zdecydowanie gorsze warunki do nauki w domu.

Wyniki badań udostępnionych przez Ungdomdata staną się niewątpliwie kolejnym z argumentów wykorzystywanych przez zwolenników likwidacji obowiązkowej nauki odbywanej przez dzieci poza godzinami szkolnymi.

Tymczasem kolejną gminą chcącą wypróbować nowy system jest Moss. Władze lokalne zapowiadają bowiem, że chcą rozpocząć testowanie funkcjonowania szkół bez zadań domowych już od roku szkolnego 2018/2019.

NAJWIĘCEJ I NAJMNIEJ ZADAŃ DOMOWYCH: Procent uczniów poświęcających na odrabianie zadań domowych minimum jedną godzinę dziennie lub więcej. Interaktywną wersję mapy znajdziesz TUTAJ.

