Utajnione norweskie honorarium Baracka Obamy

Jeśli chcesz zobaczyć Baracka Obamę i posłuchać jego wykładu jesienią tego roku w Oslo, będziesz musiał przeznaczyć na ten cel od 6.400 do 32.000 koron.

Dwa lata temu Christoffer Omberg i Marius Røed Wang po raz pierwszy zorganizowali "Oslo Business Forum". Jego tegoroczna edycja ma być szczególna, bo organizatorom udało się zaprosić do udziału jednego z najbardziej rozchwytywanych wykładowców na świecie – byłego prezydenta USA Baracka Obamę. Impreza odbędzie się 26. września, a Obama wygłosi swój wykład na konferencji pt. „The Future of Technology and Sustainability” („Przyszłość technologii i zrównoważonego rozwoju”).

Bilety drogie i droższe

Bilety uprawniające do uczestnictwa w konferencji nie są jednak tanie. Chętni na wysłuchanie wystąpienia byłego prezydenta USA muszą się liczyć z wydatkiem nawet 32.000 koron za jedną wejściówkę. Cenę taką zapłacić trzeba za najdroższy bilet uprawniający do zajęcia najlepszego miejsca i dający możliwość odbycia prywatnych spotkań z wykładowcami. Posiadacze takiego biletu znajdą się również na grupowym zdjęciu z Barackiem Obamą.

Jeśli zależy nam na tańszym wariancie, znajdziemy również bilety za 6.428 koron.

Utajnione honorarium

Wiadomym jest nie od dzisiaj, że Barack Obama jest sowicie wynagradzany za wykłady, które wygłasza na całym świecie. Za zeszłoroczne wystąpienie w jednej z firm z Wall Street w Nowym Jorku były prezydent otrzymał przypuszczalnie kwotę 400.000 dolarów, co odpowiada kwocie 3,3 milionów koron. Dla porównania – urzędując w Białym Domu Barack Obama zarabiał taką sumę w ciągu roku.

„Oslo Business Forum” utrzymuje wynagrodzenie Obamy w całkowitej tajemnicy.

- Nie mogę niestety zdradzić kwoty. Jest to umowa pomiędzy „Oslo Business Forum” i Barackiem Obamą. Nasze uzgodnienia pozostają między nami i to samo dotyczy wszystkich pozostałych wykładowców, mówi w rozmowie z Nettavisen szef „Oslo Business Forum” Christoffer Omberg.

Możliwość odwołania wystąpienia

Były prezydent USA pojawi się również na podobnej konferencji w Kolding w Danii. Wystąpienie zorganizowane będzie 28. września, a tamtejszy organizator ujawnił duńskim mediom, że w zawartej umowie zawarta jest klauzula, na podstawie której Barack Obama może odwołać swoje wystąpienie jeśli ustalone szczegóły ekonomiczne lub detale dotyczące negocjacji umowy zostaną upublicznione.

- Czy podobna klauzula zawarta jest w «norweskiej» umowie?

- Tego nie mogę zdradzić, mówi Omberg.

