Vardø – umierające miasto

- Wszystkie te opuszczone i niszczejące domy, za które nikt nie ponosi dzisiaj odpowiedzialności, sprawiają, że miejsce to wygląda jak miasto-widmo.

VARDØ (Nettavisen): Nettavisen wyruszyła do okręgu Finnmark, aby odwiedzić miasto i gminę, które mogą wkrótce zniknąć z mapy Norwegii.

Od końca lat 60-tych ubiegłego wieku, czyli od czasów jego świetności, zniknęła połowa mieszkańców miasta Vardø. W 1970 roku żyło tam bowiem 4.187 mieszkańców, podczas gdy teraz zostało ich jedynie 2.110. Domy stoją dziś puste, a miasto ma najwyższy wskaźnik bezrobocia w okręgu Finnmark, wynoszący w kwietniu tego roku 4,9 procent.

Puste domy i zamknięte sklepy

Nettavisen udała się więc w podróż na północ, aby zbadać puls miasta, które wkrótce może umrzeć. Pierwsze co daje się odczuć po dotarciu do najbardziej na wschód wysuniętego miasta Norwegii, leżącego dalej na wschód niż Sankt Petersburg, to cisza i opustoszałe ulice.

Pomimo programu „Vardø Restored”, mającego wspomóc finansowo osoby chcące odrestaurować zabudowania miasta do ich oryginalnego stanu, opustoszałe budynki wciąż niszczeją i straszą swoim wyglądem.

Mieszkańcom nie żyje się tu łatwo. Najbliższy szpital znajduje się w Kirkenes.

W mieście nie ma ani sklepu z butami ani księgarni, ale jest biblioteka. Sklep z alkoholem (Vinmonopolet) otwarty jest tylko w czwartki, piątki i soboty.

- Prawie wszyscy młodzi uciekają. Zostali tu jedynie ludzie starsi, mówi Ivar Wie (84).

Rozwój Vardø opierał się zawsze na rybołówstwie i przetwórstwie ryb. Po upadku branży rybnej populacja miasta zmniejszyła się w ciągu 40 lat o połowę. Według statystyk Centralnego Biura Statystycznego (SSB ) w Vardø mieszka obecnie 2.110 osób. W czwartym kwartale 2017 roku urodziło się tam 14 dzieci, podczas gdy 30 osób zmarło.

Co trzecia osoba żyje z ubezpieczenia społecznego

Ze statystyk SSB wynika, że:

457 mieszkańców miasta to emeryci,

176 to renciści,

51 osób zarejestrowanych jest jako całkowicie bezrobotni.

Oznacza to, że 684 osób – czyli co trzeci mieszkaniec – żyje z pieniędzy otrzymywanych w ramach ubezpieczenia społecznego.

"Ponad 50 procent budżetu gminy trafia do puli ubezpieczeń społecznych. Nie ma to nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem miasta. Niestety trend ten tylko się pogłębia”, czytamy na stronie internetowej lokalnej organizacji partii Høyre.

Przyroda i turystyka

Branża, która może pomóc miastu wydźwignąć się z kryzysu to turystyka.

- Organizacje wypraw na wyspę ptaków dały nam jasno do zrozumienia, że jest to właściwa droga. Wymaga jednak dużych inwestycji i przedsiębiorczych ludzi. Trudno to zorganizować, ale cieszymy się, że coś się dzieje, mówi dyrektor miejscowego Urzędu Pracy (Nav) Bitte Isaksen.

Szaloną orkiestrę złożoną z 100.000 morskich ptaków - należących do 200 różnych gatunków - spotkać możemy na wyspie Hornøya. Wystarczy krótka wycieczka łodzią z Vardø.



- Czym Vardø może przyciągnąć turystów?



- Nie możemy kusić ciepłym klimatem, ale mamy piękną przyrodę, ptaki i morze. Vardø ma też bogatą historię. To w końcu najstarsze miasto okręgu Finnmark.

Kluczowe są szkoły i lekarze

Planowane połączenie okręgów Finnmark i Troms może doprowadzić do dodatkowych utrudnień

- Prawdopodobnie stracimy liceum i będzie to miało poważne, negatywne konsekwencje. Wtedy najbliższa szkoła średnia dostępna będzie w Vadsø, a więc w mieście położonym w odległości 74 kilometrów. Niestety podczas złej pogody drogi są zamknięte. Ryzykujemy również utratę gabinetu stomatologicznego i miejscowego biura Nav, mówi Isaksen.

- Nie żałuję ani sekundy

Jedną z osób, które wyprowadzili się z Vardø, po czym powrócili do miasta, jest 32-letnia Susanne Haagensen Robertsen.

- Nie żałuję ani sekundy. W Vardø żyje się dobrze i bezpiecznie, mówi w rozmowie z Nettavisen.

Susanne jest z zawodu fryzjerką, cukiernikiem i szefem kuchni. Po powrocie korzystała przez rok z zasiłku dla bezrobotnych, ale dzisiaj żyje z prowadzenia własnego sklepu połączonego z kawiarnią.

- Co jest najlepsze w życiu w Vardø?

- Tak cudownie jest po prostu pozwolić dzieciom wyjść bezpiecznie z domu. I nie marnujemy czasu na dojazdy, ponieważ odległości są tutaj bardzo niewielkie. Mogę skończyć pracę o 16:00 i podać obiad już o 16.30.

- Jak spędzasz wolny czas?

- Spędzamy dużo czasu na zajęciach z dziećmi. Mamy tutaj aktywne środowisko sportów walki, zapasów i taekwondo oraz dobrą ofertę zajęć muzycznych. Jest też sporo możliwości grania w piłkę ręczną i nożną, mówi 32-latka.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Vardø - byen som er i ferd med å dø (Heidi Schei Lilleås)

Nav-sjefen: - Her ligger du ikke og dør i en leilighet uten at noen merker det (Heidi Schei Lilleås)

