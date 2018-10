W punktach gastronomicznych znaleziono szczurze odchody oraz zepsute mięso

Podczas przeprowadzonych na dużą skalę kontroli barów i restauracji w Oslo, w lokalach znaleziono m.in. zepsute mięso oraz mysie i szczurze odchody.

OSLO (Nettavisen): W efekcie przeprowadzonej kontroli trzy punkty restauracyjne zostały zamknięte, a dwa otrzymały zakaz sprzedaży.

W kontroli trwającej osiem godzin brały udział: policja, norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet), Urzędu pracy i Opieki Społecznej (Nav) oraz przedstawiciele norweskiego Urzędu Skarbowego. W lokalach znaleziono m.in. zepsute mięso oraz szczurze i mysie odchody. Zaistniały również podejrzenia o oszustwa ubezpieczeniowe oraz zatrudnianie nielegalnych pracowników – informuje TV 2, która jako pierwsza podała wyniki przeprowadzonej kontroli.

- Niestety, wyniki przeprowadzonych kontroli nie są niczym niezwykłym, a wcześniejsze kontrole w innych miejscach wykazały wiele, jeszcze bardziej szokujących nieprawidłowości. Jednocześnie zauważalny jest trend, że wzmożone działania kontrolne mobilizują kontrolowanych do poprawy, a wyniki późniejszych kontroli bywają już w pełni satysfakcjonujące - mówi Marit Kolle, kierownik norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w wywiadzie dla Nettavisen.

Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oświadczył, że w dniu kontroli przeprowadzono jedenaście inspekcji. Doprowadziło to do zamknięcia trzech punktów gastronomicznych i wprowadzenia dwóch zakazów sprzedaży. Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności poinformował jednocześnie Nettavisen, że szczegółowe dane dotyczące miejsc kontroli nie zostaną ujawnione, ponieważ większość stwierdzonych nieprawidłowości wymaga dalszego badania i są to sprawy, które będą analizowane przez inne służby.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Fant bedervet kjøtt og rottelort under kontroll av spisesteder i Oslo (Trond Lepperød)

