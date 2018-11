W weekend w kilku miejscach będziemy już mogli (być może) pojeździć na nartach

Niecierpliwi w oczekiwaniu na sezon narciarski? Tutaj znajdziemy już śnieg.

OSLO (Nettavisen): Instytut Meteorologiczny na bieżąco udostępnia przegląd warunków śniegowych w Norwegii i pomaga nam tym samym odnaleźć miejsca, które nadają się już do wykorzystania przez narciarzy.

Lista zaśnieżonych miejsc pokazuje wciąż zero centymetrów śniegu w większości monitorowanych lokalizacji, ale jeśli przemieszczasz się na północ lub w wyższe partie Norwegii, możesz liczyć na warunki pozwalające cieszyć się pierwszym narciarskim weekendem tego sezonu.

Spójrz na śniegową mapę na senorge.no

Należy jednak pamiętać, że meteorologowie zapowiadają na ten weekend dość zmienną pogodę. Możemy się zatem spodziewać zarówno chmur, mgły i opadów deszczu, jak i słońca i przyjemnej, łagodnej aury.

Droga krajowa nr 7 na wysokości Kvisla w Ustedalen w piątkowy poranek.

W piątek rano o godzinie 07.00 najcieplejszym miejscem w Norwegii był Tafjord w okręgu Møre og Romsdal (11 metrów nad poziomem morza) gdzie zanotowano 11,5 stopnia. Najzimniejszym miejscem był natomiast Karasjok w okręgu Finnmark z temperaturą -13,1 stopnia.

W tych miejscach znajdziemy w piątek najwięcej śniegu:

Lotnisko Røros w okręgu Trøndelag: 10 centymetrów śniegu, Bergebydalen w gminie Nesseby w okręgu Finnmark: 13 centymetrów, most Tana w okręgu Finnmark: 11 centymetrów, Sjufjellet w Balsfjord w okręgu Troms: 20 centymetrów, Ånstadblåheia w Sortland w Nordland: 10 centymetrów, Sisovatnet w Sørfold w Nordland: 17 centymetrów, Mannen w gminie Rauma w okręgu Møre og Romsdal: 44 centymetrów, Joasetbergi w gminie Aurland w Sogn og Fjordane: 8 centymetrów, Sandhaug w gminie Eidfjord w okręgu Hordaland: 16 centymetrów, Røldalsfjellet w gminie Odda w Hordaland: 17 centymetrów, centrum narciarskie Gullingen w gminie Suldal w okręgu Rogaland: 12 centymetrów, Fyriegg w gminie Tinn w Telemark: 14 centymetrów, Filefjell w gminie Vang w Oppland: 14 centymetrów, Bjorli w gminie Lesja w Oppland: 13 centymetrów.

Wczesne nadejście zimy

We wtorek zima zawitała na krótko do Norwegii Wschodniej. Wystarczyło to aby «na szybko» ulepić bałwana i przymierzyć czekające na sezon narty. Na obszarach Romeriksåsene w Krokskogen i Vestmarka (wokół m.in. Bærum, Ringerike i Oslo) trwają już intensywne prace nad przygotowaniem tras narciarskich.

Śnieg lecz wciąż słabe warunki narciarskie w Eikvelta w miejscowości Raufoss.

Niecierpliwi narciarze mogą spoglądać też w kierunku Solli w gminie Asker, gdzie w czwartek leżało już około 10-15 centymetrów śniegu, oraz gdzie aktualnie trwają prace przy jak najszybszym udostepnieniu tras amatorom sportów zimowych. Przynajmniej do czasu kiedy śnieg zniknie przy cieplejszej pogodzie…

