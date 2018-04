Więcej zainteresowanych kupnem linii Norwegian

Otrzymano wiele zapytań od potencjalnych kupców, a akcje spółki zyskują na wartości.

Okazuje się, że nie tylko koncern IAG (właściciel linii lotniczych British Airways) jest zainteresowany kupnem linii lotniczych Norwegian.

W swoim kwartalnym raporcie norweska spółka poinformowała dzisiaj, że otrzymała więcej zapytań dotyczących możliwości zakupu firmy Norwegian.

- Po ogłoszeniu przez IAG swojego zainteresowania zakupem naszej firmy, otrzymaliśmy większą liczbę zapytań od potencjalnych kupców. Zapytania te wpłynęły od poważnych ludzi, którzy zadeklarowali swoje zainteresowanie przeprowadzeniem takiej transakcji, powiedział w czwartek szef spółki Bjørn Kjos, na prezentacji kwartalnych wyników Norwegian.

Na ujawnione informacje natychmiast zareagowała giełda, a akcje Norwegian w krótkim czasie zyskały na wartości całe 11 procent.

Ten znaczący wzrost cen akcji zanotowano pomimo, że linie lotnicze opublikowały dzisiaj bardzo złe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku.

Ryanair wkracza do gry?

Norwegian już od dawna uważany jest na giełdzie w Oslo za jednego z najbardziej oczywistych kandydatów do przejęcia przez zewnętrznego inwestora. Przez długi czas to Ryanair wskazywany był jako najbardziej prawdopodobny kandydat do zakupu norweskiej firmy.

Wśród innych kandydatów do przejęcia linii lotniczych znajdować się mają również Easyjet, Lufthansa i Delta Airlines.

Aby zapewnić odpowiednią obsługę wszystkich zainteresowanych, Norwegian utworzył własną, wewnętrzną grupę ekonomistów i prawników, zajmujących się analizą wpływających zapytań i ewentualnych, późniejszych ofert zakupu spółki.

Słabe wyniki

Dochody Norwegian wzrosły w pierwszym kwartale 2018 roku o imponujące 1,73 miliarda koron (w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku) i osiągnęły poziom 6,99 miliarda NOK.

Wysokie koszty paliwa i unowocześnianie floty samolotów spowodowały jednak, że koszty operacyjne firmy w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosły aż o 2,2 miliardy i wyniosły 8,8 miliarda koron.

Wynik finansowy całego koncernu w pierwszym kwartale zamknął się zatem stratą w wysokości 1,89 miliarda koron i był od o 41 procent gorszy niż w takim samym okresie roku 2017.

