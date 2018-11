Wizz Air rzuca wyzwanie liniom Norwegian na lotnisku w Gardermoen

Norweskie linie lotnicze Norwegian może wkrótce czekać trudna konkurencja z wymagającym przeciwnikiem.

Węgierskie tanie linie lotnicze Wizz Air otworzą w przyszłym roku połączenia na trzech trasach z lotniska Oslo Gardermoen, informuje portal lotniczy flysmart24.

Spółka jest dzisiaj jednym z najgroźniejszych konkurentów norweskiego przewoźnika, a w przyszłym roku jej samoloty pojawią się również na lotnisku Oslo Gardemoren oraz rozpoczną przewożenie pasażerów na trzech trasach: do Budapesztu, Gdańska i Krakowa. Oznacza to trudną konkurencję dla spółki Norwegian, która już świadczy usługi przewozowe do tych właśnie miejsc.

Według flysmart24 pierwszym uruchomionym połączeniem będą loty do Gdańska, a pierwszy samolot na tej trasie wystartuje 4. kwietnia. Ceny biletów kształtować się mają na poziomie 200 koron w jedną stronę.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Firma Wizz Air informuje, że nie wyklucza otwierania kolejnych połączeń z lotniska w Oslo. Dyrektor ds. komunikacji węgierskiego przewoźnika Andras Rado nie określił jednak, które trasy mogą być istotne dla firmy.

- Jesteśmy zainteresowani nowymi rynkami, które mogą przyczynić się do rozwoju spółki, stwierdził.

Ponadto Rado informuje w rozmowie z Flysmart24, że fundamentem zaangażowania firmy zawsze było polowanie na nowe i dochodowe trasy, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju spółki również na połączeniach istniejących.

Samoloty spółki Wizz Air nie operują aktualnie z lotniska Oslo Gardermoen, ale od wielu lat obsługują trasy do wielu norweskich lotnisk regionalnych - do Sandefjord Torp, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Trondheim i Tromsø.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Wizz Air utfordrer Norwegian på Gardermoen (Hanna Kvikstad)

Mest sett siste uken