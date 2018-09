Wśród imigrantów to Somalijczycy są najbardziej zadowoleni z życia w Norwegii

Wygląda na to, że brak wykształcenia pomaga imigrantom w byciu szczęśliwymi w Norwegii.

Centralne Biuro Statystyczne SSB spytało imigrantów, czy są zadowoleni z jakości swojego życia w Norwegii. Część odpowiedzi bardzo zaskoczyła naukowców z SSB…

Badaniami objęto imigrantów z 12 krajów, a wszyscy pytani mieli określić poziom swojego zadowolenia w skali od 0 do 10. Wyniki pokazują, że najbardziej zadowolonymi ze swojego życia w Norwegii są Somalijczycy.

Oto średnie oceny wśród poszczególnych narodowości (skala 0-10):

Somalia: 8,8

Sri Lanka: 8,5

Bośnia-Hercegowina: 8,3

Pakistan: 8,1

Kosowo: 8,2

Erytrea: 8,1

Afganistan: 8,1

Turcja: 7,9

Irak: 7,7

Polska: 7,6

Iran: 7,5

Wietnam: 7,0

Imigranci ogólnie: 7,9

Całe społeczeństwo: 8,1

- Zaskakujace

- W wartościach średnich nie ma dużych różnic w sposobie, w jaki imigranci oceniają jakość swojego życia w Norwegii. W niektórych grupach narodowościowych jest po prostu nieco większy odsetek osób wyraźnie niezadowolonych, mówi jeden z autorów raportu - Anders Barstad z SSB.

To co zaskakuje, to pierwsze miejsce w „rankingu” zadowolenia zajmowane przez imigrantów z Somalii.

– Fakt, że to Somalijczycy są najbardziej usatysfakcjonowani jest zaskakujący. Szczególnie mając na uwadze ich problemy ekonomiczne oraz inne komplikacje związane z warunkami ich życia w Norwegii. Ponad 40 procent z nich informuje, że maja trudności z pokonywaniem napotykanych tu trudności. Patrząc na imigrantów jako na całość widać, że to ekonomia jest dla nich głównym wyznacznikiem jakości życia, mówi Barstad.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

14 procent niezadowolonych

Na podstawie danych opublikowanych w raporcie widać, że jeden na siedmiu imigrantów (14 procent) określa siebie jako niezadowolonego z życia w Norwegii.

Szczególnie dużo zawiedzionych i niezadowolonych znajdziemy wśród osób przybyłych z Iraku, Iranu, Turcji i Polski.

Dla porównania, patrząc na społeczeństwo jako całość, niezadowolenie z życia w Norwegii deklaruje tylko 8 procent ludności – 1 na 12 osób.

- Imigranci zarobkowi, odczuwają mniejszą satysfakcje z życia w Norwegii niż inne grupy, ale te różnice nie są wielkie, podkreśla Barstad.

Wykształcenie i znajomość języka

Najbardziej zadowolone z życia są natomiast osoby z najniższym wykształceniem.

Wnioski z raportu wskazują ponadto, że wyższe wykształcenie wcale nie czyni imigrantów szczęśliwymi.

– Największą satysfakcję z pobytu tutaj odczuwają osoby z najniższym wykształceniem. Wiąże się to zapewne z tym, że wykształceni imigranci maja problemy z wykorzystaniem swoich kwalifikacji, jakie zdobyli przed przyjazdem do Norwegii, mówi Barstad.

Pomaga też znajomość języka…

– Istnieje silny i widoczny związek pomiędzy poziomem zadowolenia a znajomością języka norweskiego. Udział zawiedzionych i niezadowolonych ze swojego życia jest trzykrotnie większy wśród osób nieznających języka, niż wśród imigrantów dobrze władających językiem norweskim, podkreśla Barstad.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Somaliere er de mest fornøyde innvandrerne i Norge (Magnus Blaker)

Mest sett siste uken