Wycieczki do Szwecji po tanią żywność

Podczas jednodniowych wyjazdów do Szwecji Norwegowie wydali w zeszłym roku 15,1 miliarda koron. Wzrost jest ogromny.

Świąteczne ferie wielu Norwegów wykorzystało na wyjazdy do Szwecji i zrobienie zakupów w przygranicznych centrach handlowych.

Podczas jednodniowych wyjazdów do Szwecji w roku 2017 Norwegowie wydali łącznie 15,1 miliarda koron. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2016 o 9,1 procent, a wszystko wskazuje na to, że w roku 2018 ustanowiony zostanie kolejny rekord zakupów.

Powód tych wyjazdów jest oczywisty. Ludzie mają świadomość różnic cen oraz możliwość wyboru.

- Jako konsumenci uważamy, że ceny żywności w Norwegii są zbyt wysokie, a wybór w sklepach zbyt niewystarczający. Dlatego wolimy jeździć na zakupy do Szwecji, pisze ekonomista Steinar Juel w artykule opublikowanym przez Dagens Næringsliv.

Najświeższe oficjalne statystyki dotyczą czwartego kwartału zeszłego roku, kiedy to Norwegowie wydawali w przygranicznych sklepach średnio 1,5 miliarda koron miesięcznie. Statystyki za ten okres wskazują również, że każdego miesiąca organizowanych było łącznie prawie 700.000 jednodniowych, zagranicznych wyjazdów handlowych.

W walce o norweskiego klienta największym wygranym okazało się szwedzkie Strømstad, gdzie wartość przygranicznych zakupów wzrosła w zeszłym roku do ponad ośmiu miliardów koron.

Aby zrozumieć przyczynę popularności przygranicznych zakupów wystarczy spojrzeć na ceny.

W Szwecji karton 24 puszek piwa Carlsberg kosztuje na przykład 169,90 szwedzkich koron – a więc 6,70 koron norweskich za puszkę.

Litr mleka kosztuje w Szwecji 9,36 NOK, a więc połowę tego co musimy zapłacić w Norwegii.

I takie przykłady można podawać bez końca. Tak więc czy jest coś dziwnego w tym, że ludzie biorą swoje samochody i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów robią udane zakupy?

Norwegia ma drogą żywność, bo wspiera swoje nierentowne rolnictwo poprzez tak zwaną ochronę importową, albo mówiąc bardziej precyzyjnie – poprzez bariery celne. W kwestii rolnictwa prowadzi zatem dokładnie taką samą politykę, jak mocno krytykowany prezydent USA Donald Trump.

- Ceny żywności w Norwegii są dwukrotnie wyższe niż ceny na światowych rynkach i w Unii Europejskiej, pisze Steinar Juel i powołuje się na ostatni raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), który ujawnia, iż Norwegia ma aktualnie najbardziej rozbudowany system wsparcia rolnictwa ze wszystkich 35 krajów OECD, a największa część tego wsparcia pochodzi z kieszeni klientów sklepów płacących zawyżone ceny.

Warto też pamiętać, że rolnictwo nie ma w Norwegii prawie żadnego znaczenia w kontekście zatrudnienia. Zaledwie 1,5 procent norweskich miejsc pracy znajduje się w rolnictwie. Mimo to finansowe wspieranie tej branży jest kontynuowane. I jest to wielomiliardowe wsparcie - pochodzące zarówno z budżetu państwa, jak i rodzinnych budżetów przeznaczanych na codziennie zakupy żywności.

