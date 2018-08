Z początkiem roku szkolnego rodzice wydadzą 1 miliard koron

Zbliża się początek roku szkolnego, a rodzice wydadzą z tej okazji średnio po 1.340 koron na jedno dziecko.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego w 2016 roku, rodzice w Norwegii planowali wydać średnio 985 koron na szkolną wyprawkę dla jednego dziecka. Dzisiaj kwota potrzebna na przygotowanie jednego ucznia do rozpoczynających się zajęć w szkole to według rodziców 1.341 koron, pokazują badania przeprowadzone przez agencję Ipsos na zlecenie banku DNB.

Kwota ta obejmuje wydatki związane z zakupem wyposażenia szkolnego, ubrań, butów oraz m.in. koszty wizyt u fryzjera.

Całe 40 procent rodziców planuje jednak wydać dużo więcej. Około 25 pytanych twierdzi, że wyda około 1.500 - 2.500 koron, podczas gdy 15 procent zapowiada przeznaczenie na ten cel kwoty większej niż 2.500 NOK.

– iPhone wyznacza status gwiazdy

Badania przeprowadzone w roku 2016 wykazały, że sześcioro na dziesięcioro rodziców doświadcza presji zakupowej przed rozpoczęciem się roku szkolnego i odczuwa tę presję przy zakupach rzeczy, na które ich nie stać, lub których tak naprawdę nie potrzebują.

Szczególnie mocno doświadczają tego rodzice uczniów szkół podstawowych.

- Presja zakupów zależy od tego gdzie mieszkamy, a w miejscach gdzie ludzie zarabiają najwięcej jest ona najsilniejsza, mówi Mari Rysst naukowiec z Narodowego Instytutu Badań Konsumenckich SIFO.

- Szczególne znaczenie uzyskał ostatnio iPhone, który stał się wyznacznikiem statusu gwiazdy w środowisku uczniów. Da się też zauważyć, że telefon ten dostają już coraz młodsze dzieci. Jest to trudna sytuacja dla rodzin o niższych zarobkach, mówi Rysst.

Zakupy na „powrót do szkoły”

W mediach społecznościowych znaleźć dziś można coraz więcej filmów umieszczanych tam przez samych uczniów. Na filmach tych młode dziewczęta filmują same siebie podczas robienia zakupów nowych ubrań i przyborów szkolnych. Filmy te krążą po sieci pod wspólnym tytułem «back to school-shopping» (Zakupy na „powrót do szkoły”).

Petter Bae Brandtzæg z firmy konsultingowej SINTEF uważa, że to media społecznościowe przyczyniają się do wywierania presji na dzieci i młodzież.

Wskazuje on, że to w mediach społecznościowych stworzono zwyczaj i kulturę polegającą na porównywaniu się z innymi osobami.

- Oczywiście wywołuje to presję i wpływa na styl naszego ubierania się oraz na marki jakich używamy, mówi.

- W mediach społecznościowy działa dodatkowo wielu popularnych bloggerów, którzy mają dzisiaj ogromny wpływ na dzieci i młodzież. Dzieciaki są w nich wpatrzone, podpatrują ich styl ubierania oraz jakich przedmiotów na co dzień używają. Bloggerzy ci są też często wykorzystywani przez handlowców i producentów do reklamowania konkretnych produktów. To nowy typ bardzo intymnej reklamy, która dociera do naszych dzieci 24 godziny na dobę, reklamy, która jeszcze do niedawna w ogóle w mediach nie była obecna, dodaje Brandtzæg.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Foreldre vil bruke 1 milliard på skolestart (NTB)

