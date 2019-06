Stor oversikt: Pris og rekkevidde på elbiler

Det har kommet store endringer i elbil-markedet.

Mye har skjedd på noen få måneder i elbilmarkedet, og siden vi oppdaterte vår elbiloversikt i mars er det til dels store endringer.

Blant annet har Tesla oppdatert sine S- og X-modeller med både ny rekkevidde og ny pris - samtidig som det er introdusert nye innstegsmodeller med kortere rekkevidde for begge modeller.

Nissan har justert prisen og rekkevidden på sin nyeste elbil, Kia har lansert flere nye modeller - og flere har justert sine priser.

Stor forskjell på rekkevidde og pris

Med et stadig større spekter av elbiler, og ikke minst en salig blanding av gamle og nye modeller, er tiden over der det var noen klar sammenheng mellom pris og rekkevidde.

I oversikten i toppen av saken (eller under), kan du se forholdet mellom oppgitt rekkevidde (WLTP) og listepris på de fleste av de mest populære elbilene på markedet.

Rekkevidden faller jo lenger til høyre i grafen du kommer, mens søylene angir pris.

Av bilene som spesielt skiller seg ut er Tesla Model 3 med stort batteri, som har lenger rekkevidde enn alle Model X-modellene - men til rundt halve prisen. Prisen er likevel justert opp med flere titusen på et par måneder.

Det er verdt å merke seg at Model X - spesielt topputgave Performance - har fått jekket opp prisen etter et midlertidig kraftig priskutt - men at bilen nå har fått lenger rekkevidde grunnet nye motorer.

Samtidig har Tesla introdusert Standard Range-modeller med 66 kWh-batteri for både Model S og X. Disse ser ikke ut til å komme særlig gunstig ut i pris.

EKSTREMT PRISKUTT: Tesla har i mars kuttet prisen på toppmodellen av Model X med 270.000 kroner. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Mercedes har på sin side overrasket med prisingen av sin EQC - mens Kia med sin nye e-Soul med 64 kWh-batteri nå fremstår som en av de mer spennende produktene på markedet.

Kia e-Niro og Hyundai Kona har ikke endret seg noe, men er fortsatt nær umulig å få kjøpe med mindre du allerede har stått på venteliste i lang tid.

Mest rekkevidde for pengene

Hyundai Kona er den bilen som på papiret gir deg mest rekkevidde for pengene, men siden bilen i prinsippet ikke er mulig å få tak i. Det samme gjelder e-Niro på 3. plass - mens status for nye Kia e-Soul i skrivende stund er usikker.

Dermed er det fortsatt reelt Tesla Model 3 og Renault Zoe som gir deg mest rekkevidde for pengene.

Det siste året har derimot ført til store endringer på dette. Både Hyundai, Kia og Tesla har nå modeller som gir deg mer rekkevidde for pengene enn den lille Zoe.

Ventetiden på både e-Niro og Kona er derimot såpass lang, at det i dag reelt er Tesla som tilbyr mest rekkevidde for pengene gjennom sin Model 3.

Det er også verdt å merke at priskuttet på den dyreste Tesla-modellen har ført til at prisen per kilometer rekkevidde er redusert fra nesten 2400 til 1850 kroner. Dermed er det ikke lenger den bilen som kommer dyrest ut per kilometer.