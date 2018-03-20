Улав Тун (Olav Thon) открывает самый большой кинотеатр Норвегии

Самый большой экран в Норвегии!

Автор статьи: журналист Tommy H.S. Brakstad

Подготовьте попкорн! Король в сфере недвижимости Олав Тун (Olav Thon) в четверг представит совершенно новый огромный кинотеатр в районе Стуру (Storo) города Осло.

Расположение нового кинотеатра неслучайно. По словам Улава, застройки в окрестностях просто фантастические. Помимо всего прочего там находится Высшая школа бизнеса и торговый центр Storosenteret по соседству.

Норвежский миллионер и застройщик Олав Тун открывает самый большой кинотеатр в четверг.

Кинотеатр под названием «Одеон Осло» (Odeon Oslo) построен акционерным обществом Olav Thon Gruppen и вмещает в себя 14 кинозалов, 1700 мест и самый большой зал для просмотра фильмов в формате Imax.

В кинотеатре также установлен самый большой экран, сопоставимый по высоте с пятиэтажным домом, что на 60 процентов больше экрана в кинотеатре «Колизей» (Colosseum), расположенного в районе Маерстюен (Majorstuen) города Осло.

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