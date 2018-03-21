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Сильви Листхеуг (Sylvi Listhaug) направляется на пресс-конференцию, прошедшую в Нидалене во вторник, дабы сообщить об отставке с поста министра юстиции.
Сильви Листхеуг (Sylvi Listhaug) направляется на пресс-конференцию, прошедшую в Нидалене во вторник, дабы сообщить об отставке с поста министра юстиции. (NTB scanpix)

Рейтинг Партии прогресса (FrP) увеличивается

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Oversetter: Ksenia Hinderson
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Рейтинг Партии прогресса увеличился вдвое с начала марта этого года.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

Рейтинг Партии прогресса (Fremskrittspartiet) составляет 20,6 процента. Таким образом, популярность партии среди избирателей увеличилась на 9,8 процента сразу после того, как Сильви Листхеуг (Sylvi Listhaug) сообщила о своём уходе с поста министра юстиции.

Консервативная партия (Høyre) потеряла 3,3 процента. Рейтинг партии на сегодняшний день составляет 26,0 процента. Рейтинг Рабочей партии (Arbeiderpartiet) остался на прежнем уровне – 23,6 процента.

Именно Партия «Красных» (Rødt) и её лидер Бьёрнар Мокснес (Bjørnar Moxnes), который также является членом парламента, выдвинули вотум недоверия Сильви Листхеуг. Рейтинг партии снизился на 2,1 процента и составляет теперь по последним подсчётам 1,7 процента.

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Согласно опросу, проведённому газетой VG, 77 процентов заявили о том, что уход Сильви Листхеуг (Sylvi Listhaug) с поста министра юстиции – верное решение. Только 14 процентов опрошенных думают, что решение Листхеуг неправильное. 

Среди голосующих за Партию прогресса 45 процентов поддержали отставку Листхеуг, в то время как 50 процентов считают отставку политика ошибкой.

Сильви Листхеуг теперь будет являться членом парламента от Партии прогресса. Коллега по партии и член парламента Майаз Кешвари (Mayzar Keshvari) пообещал провести очную ставку с Рабочей партией (Arbeiderpartiet): «Мы будем наступать и предъявлять претензии лидеру Рабочей партии, обличая всю ложь, которую распространила оппозиция», – заявил Кешвари.

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