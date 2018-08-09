Всё ещё велик риск заражения бактерией при купании в морской воде
Promotion med annonselenker
Flytrøbbel i sommer? Få hjelp til å kreve inn erstatning
Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)
По словам метеоролога Еспена Бисета Гранана (Espen Biseth Granan), вода держит тепло дольше воздуха, и температура воды обычно достигает своего максимума в августе и сентябре.
В июле здоровье пяти человек серьёзно пострадало от заражения бактерией вибрионом (Vibrio vulnificus) после купания в Осло-фьорде. Те, кто получил заражение, купались в коммунах Барум (Bærum), Осло (Oslo), Мосс (Moss) и Вестбю (Vestby). Всем пострадавшим более 50-ти лет, и у них либо уже присутствовали раны на коже, или раны возникли в процессе купания.
Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке
Причиной вспышки бактерии стала высокая температура воды этим жарким летом. Тёплая морская вода является идеальным условием для распространения бактерии, особенно когда температура достигает 20-ти градусов.
По последним прогнозам ожидается понижение температуры, что, согласно представителю университета общественного здоровья, должно остановить рост бактерии. Но наверняка ничего неизвестно.
Институт общественного здоровья всё ещё предупреждает об опасности заражения и рекомендует избегать купания в море, если на теле присутствуют открытые раны или свежие татуировки, и их невозможно скрыть под одеждой или водонепроницаемым пластырем.
В зоне риска прежде всего находятся пожилые, люди с болезнями печени и со слабой иммунной системой.
Температура воды по-прежнему достигает более 20 градусов во многих популярных зонах для купания в Осло-фьорде и вдоль береговой линии Телемарка и Южной Норвегии.
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!