Всё ещё велик риск заражения бактерией при купании в морской воде

Опасность заражения при купании в морской воде, вероятно, будет присутствовать ещё некоторое время, несмотря на понижение температуры.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

По словам метеоролога Еспена Бисета Гранана (Espen Biseth Granan), вода держит тепло дольше воздуха, и температура воды обычно достигает своего максимума в августе и сентябре.

В июле здоровье пяти человек серьёзно пострадало от заражения бактерией вибрионом (Vibrio vulnificus) после купания в Осло-фьорде. Те, кто получил заражение, купались в коммунах Барум (Bærum), Осло (Oslo), Мосс (Moss) и Вестбю (Vestby). Всем пострадавшим более 50-ти лет, и у них либо уже присутствовали раны на коже, или раны возникли в процессе купания.

Страница Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Причиной вспышки бактерии стала высокая температура воды этим жарким летом. Тёплая морская вода является идеальным условием для распространения бактерии, особенно когда температура достигает 20-ти градусов.

По последним прогнозам ожидается понижение температуры, что, согласно представителю университета общественного здоровья, должно остановить рост бактерии. Но наверняка ничего неизвестно.

Институт общественного здоровья всё ещё предупреждает об опасности заражения и рекомендует избегать купания в море, если на теле присутствуют открытые раны или свежие татуировки, и их невозможно скрыть под одеждой или водонепроницаемым пластырем.

В зоне риска прежде всего находятся пожилые, люди с болезнями печени и со слабой иммунной системой.

Температура воды по-прежнему достигает более 20 градусов во многих популярных зонах для купания в Осло-фьорде и вдоль береговой линии Телемарка и Южной Норвегии.

Читать статью по-норвежски

Mest sett siste uken