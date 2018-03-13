Нашумевшая в Нью-Йорке бронзовая статуя теперь стоит на улице Карла Йохана

"Бесстрашная девочка" стала местной достопримечательностью в Нью-Йорке в прошлом году. Теперь статуя красуется на улице Карла Йохана в Осло, взирая на Стортинг.

Автор статьи: Trond Lepperød

"Бесстрашная девочка" – так именуется бронзовая статуя, созданная американским художником Кристеном Висбалом (Kristen Visbal).

В прошлом году статуя была расположена на улице фондовой биржи и капитализма – Уолл-стрит (Wall Street) – прямо напротив знаменитой статуи под названием "Атакующий бык", автором которой является Артуро Ди Модика (Arturo Di Modica). Статуя девочки быстро стала популярной среди горожан и покорила сердца многих любителей делать селфи.

В Осло находится копия статуи, которую поместили прямо напротив отеля Grand Hotel, сообщает TV2.

Бесстрашная девочка теперь взирает на здание Стортинга. Рядом со статуей поместили надпись, которая гласит: "В поддержку женщин в должности руководителя, молодых женщин в профессии, образования для женщин и равноправия, борьбы против предубеждений в рабочей среде посредством образования, равной оплаты труда и благополучия женщин".

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