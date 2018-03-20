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Заместитель лидера Парии прогресса (FrP) Пер Сандберг (Per Sandler) становится новым министром юстиции и миграции.
Заместитель лидера Парии прогресса (FrP) Пер Сандберг (Per Sandler) становится новым министром юстиции и миграции. (NTB scanpix)

Листхеуг покидает свой пост. Пер Сандберг – новый министр юстиции и миграции

Oversetter: Ksenia Hinderson
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Министр рыболовства Пер Сандберг назначен новым министром юстиции и миграции.

Автор статьи: журналист Kjersti Westeng

Во вторник утром стало известно, что Сильви Листхеуг добровольно покидает свой пост. Министр рыболовства Пер Сандберг (Per Sandberg) назначен новым действующим министром юстиции и миграции.

На своей странице в Фейсбуке Листхеуг выразила благодарность тем, кто оказал ей поддержку: «Я рада тому, что Сив (министр финансов Сив Йенсен) и партия в целом отложили государственные дела в сторону и поддержали меня как министра юстиции. Но я не позволю сложившейся ситуации ослабить влияние и прорыв Партии прогресса. Мой уход с поста министра – абсолютно добровольное решение», – пишет Листхеуг.

Во время пресс-конференции сразу после объявления о своём уходе Сильви Листхеуг выступила с жёсткой критикой в сторону Рабочей партии (Ap) и её лидера Йонаса Гара Стёре: «Мы не можем допустить того, чтобы Стёре занял пост премьер-министра. Это остаётся нашей главной задачей и по сей день».

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