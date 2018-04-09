Паранджа и никаб не имеют ничего общего с защитой прав человека
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Stylingtips: Slik styler du lag på lag
Автор блога: главный редактор газеты Nettavisen Gunnar Stavrum
Легко и безопасно говорить о том, что использование никаба или паранджи, которые полностью покрывают лицо и голову, является важным правом человека.
Не так давно датское правительство совместно с социал-демократической партией приняло решение ввести запрет на ношение закрывающих лицо платков в общественных местах. Дания следует примеру Франции и Бельгии, где одобрение на введение запрета было получено от суда Европейского союза.
Лидер датской социал-демократической партии Трине Брамсен (Trine Bramsen) подчёркивает, что подобные одеяния являются символом угнетения женщин, и с этим необходимо бороться.
Датское правительство предлагает за ношение паранджи или никаба ввести штраф размером 1 000 крон, причём при повторных нарушениях будет взиматься ещё большая сумма вплоть до 10 000 крон. Предложение будет рассматриваться в датском парламенте на этой неделе.
В Дании, кстати говоря, запрещено маскировать себя во время демонстраций или принуждать маскироваться других. В Норвегии также существует подобный запрет.
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Датский опыт в этом вопросе хорош для Норвегии, потому что помогает прояснить некоторое недопонимание. Каждый имеет право практиковать свои религиозные убеждения, поэтому ношение религиозных платков и одеяний в религиозных целях запрещаться не будет. Но право скрывать своё лицо в общественных местах уступает по важности общественному праву на социальное взаимодействие и сосуществование.
На данный момент норвежское правительство, к сожалению, предлагает запретить ношение закрывающих лицо платков и головных уборов только во время процесса обучения. Можно сказать, легко отделались.
Надеемся, что новоиспечённый министр юстиции и иммиграции Тур Миккель Вара (Tor Mikkel Wara) последует примеру датчан. Чаще всего в защиту никаба и паранджи используют аргумент типа «данные одеяния не так уж и распространены». Сам аргумент достаточно распространённый, но слабый.
Важно помнить, что смысл запрета не в том, чтобы наказать кого-то, а в том, чтобы помочь предотвратить развитие нежелательных установок в обществе.
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