Необычный поход в кино на утёсе Прекестулен под покровом ночи

2 000 человек собрались перед киноэкраном на утёсе Прекестулен над Люсе-фьордом в честь премьеры фильма «Миссия невыполнима: Последствия».

Показ фильма под открытым небом на знаменитом скалистом утёсе

начался в среду в 23:00 часа. Около 1 500 человек приобрели билеты на премьеру, не считая 300-400 приглашённых гостей, сообщает газета Stavanger Aftenblad.

Всё было подготовлено для создания уникальной атмосферы и получения по-настоящему удивительного опыта похода в кино. Порадовали зрителей и погодные условия тёплым летним вечером.

Среди гостей был норвежский актёр Кристоффер Юнер (Kristoffer Joner), сыгравший физика-ядерщика в фильме, сообщает канал NRK. Том Круз, исполнивший главную роль, актёр Генри Кавилл и режиссёр фильма Кристофер Маккуриорри не присутствовали на премьере, но передали свои приветствия публике.

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Киноэкран расположили на утёсе высотой 600 метров, нависающим над Люсе-фьордом. Именно с этого утёса Круз спускался вниз во время съёмок фильма осенью прошлого года. Утёс Прекестулен хорошо виден зрителям в течение последних 4-х минут фильма, действия которого также разворачиваются в азиатском регионе Кашмир.

Согласно каналу NRK, норвежская туристическая индустрия намеревалась пригласить на показ фильма целый ряд международных СМИ в надежде на то, что это поможет привлечь больше внимания к реальному месту съёмок.

Премьера длилась 2 часа и 25 минут, после чего состоялся массовый спуск с горы около 2 часов ночи в четверг. Путь вниз освещали 200 люминесцентных палочек. Спускающимся с утёса также порекомендовали использовать налобные фонари. В полицию не поступило сообщений о проблемах во время спуска. Газета Stavanger Aftenblad также сообщила о том, что некоторые зрители предпочли устроить ночлег на плоской вершине утёса, запланировав спуск на утро следующего дня.

Всё мероприятие было заснято профессиональной съёмочной группой, но пока неясно, где будут использоваться эти материалы.

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