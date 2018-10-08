Так выглядит распределение цен на жильё за пределами Осло

Роберт и Хилде уехали из Осло и поселились в своём новом доме в районе Хаделанн (Hadeland), получив намного большую жилую площадь.

Автор статьи: журналист Trond Lepperød

По словам семейной пары, по Осло они совершенно не скучают: «Единственное, чего нам не хватает на новом месте, это продуктового магазина Истанбул (Istanbul)», – говорит Хилде Юлсвик Кристофферсен (Hilde Julsvik Kristoffersen) газете Hadeland.

Хилде (43 года) со своим мужем Робертом Кристофферсеном (43 года) и детьми 10 и 13 лет оставили многоквартирный жилой блок в Осло и переехали в частный дом в коммуне Гран (Gran), что в губернии Оппланн (Oppland). Дом был готов к новым жильцам с марта этого года. Причиной переезда пары стало желание обосноваться в более просторном помещении. Оба новосёла нашли себе работу на новом месте.

Роберт Кристофферсен поведал газете, что им удалось продать свою 3-х комнатную квартиру в районе Хаукето (Hauketo) в городе Осло за 3 млн. крон и приобрести новый дом в общей сумме за 4,5, млн. крон, имеющий вдовое большую жилую площадь (140 кв.м) по сравнению со старой квартирой (79 кв.м), гостиную, также сочетающую в себе кабинет, телевизор со встроенной игровой приставкой Playstation и, что немаловажно, отдельную комнату для каждого ребёнка.

Аналогичный частный жилой дом стоил бы в Осло около 8 млн. крон. Таким образом, пара, вполне довольная новым жильём, сэкономила 3,5 млн. крон, переехав из столицы.

Пара ни секунды не жалеет о переезде из столицы в новый дом в районе Хаделанн.

Согласно статистике цен за подержанное жильё, предоставленной Центральным статистическим бюро, стоимость жилых объектов значительно ниже за пределами Осло.

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Средняя цена за один квадратный метр в Осло составляет 59 796 крон. В коммуне Аскер (Asker), Ши (Ski) или Ниттедал (Nittedal), что примерно в получасе езды на поезде от столицы, средняя цена за квадратный метр на 12 000, 23 000 и 25 000 крон ниже, чем в Осло. Разница в цене за один квадратный метр между Осло и коммуной Барум (Bærum) наименьшая – 4 141 кроны. Самая большая разница между городом Стейнхьер (Steinkjer) и Осло – 43 839 кроны.

Таким образом, покупка частного дома в 140 кв. метров в Осло обойдётся в 8 млн. крон, в Баруме – на 600 000 крон дешевле, а в Ниттедале (Nittedal) – на 3.5 млн. крон дешевле.

Риелтор Кристин Петтерсен (Kristin Pettersen), представляющая компанию Privatmegleren Lillestrøm подтверждает газете Nettavisen, что за последние годы наблюдается увеличение доли неместных покупателей, желающих приобрести жильё за пределами Осло. По её словам, всё больше человек предпочитают покинуть Осло из-за высоких цен. Одной из причин также является распространение интернет-рекламы о продаже жилья в различных регионах.

Цены за подержанное жильё в различных коммунах

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