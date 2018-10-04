Лидер Христианской народной партии готов к сотрудничеству с левыми социалистами

Лидер Народной христианской партии Кнут Арильд Харайдэ считает решение партии начать тесное сотрудничество с Левой социалистической партией вполне естественным.

Автор статьи: журналист Stig Martin Solberg и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Лидер Народной христианской партии (KrF) Кнут Арильд Харайдэ указывает на то, что Левая социалистическая партия является естественным партнёром для совместной работы в правительстве его мечты, состоящим из Рабочей партии (Ap) и Партии центристов (Sp), пишет газета VG.

Политик говорит, что Народная христианская партия поддерживает те темы, вокруг которых строилась политическая программа левых социалистов в предвыборный период в прошлом году. В особенности обе партии имеют общую точку зрения по вопросу о повышении государственных пособий на содержание ребёнка.

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Оба заместителя Харайдэ, Олауг Боллестад (Olaug Bollestad) и Хелль Инголф Рупстад (Kjell Ingolf Ropstad), несогласны со своим лидером, считая, что Народной христианской партии стоит быть частью уже существующего правительства премьер-министра Эрны Сульберг, в которое входят Консервативная партия (H), Партия прогресса (Frp) и Левая либеральная партия (V).

На очередном съезде Народной христианской партии 2 ноября партии предстоит сделать выбор между входом в правительство совместно с Рабочей партией и Партией центристов или правительством Сульберг.

Лидер Левой социалистической партии (SV) Аудун Лисбаккен (Audun Lysbakken) готов к сотрудничеству с Харайдэ, если его партия будет следовать наставлениям лидера левых социалистов.

Премьер-министр Эрна Сульберг понимает желание Харайдэ начать тесное сотрудничество с левыми социалистами, считая что Народной христианской партии приходится нелегко между двумя политическими блоками. Однако, по словам Сульберг, Харайдэ кажется, что у соседа трава зеленее.

Премьер-министр призывает Народную христианскую партию придерживаться её правительства, которое получило большинство голосов.

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