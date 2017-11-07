Левые социалисты хотят избавиться от бесплатных мест для парковки

Цель – снизить интенсивность транспортного потока и загрязнение воздуха.

Представитель Левой социалистической партии (SV) Ларс Халбреккен (Lars Haltbrekken) хочет, чтобы коммуны взимали оплату за парковочные места, предоставленные работодателем, и за места для парковки около торговых центров. Главной причиной изменений, по мнению партии, является забота об окружающей среде.

Согласно анализу Института транспорта и экономики, многие владельцы частных авто предпочитают добираться до работы на машине, хотя альтернатива использования общественного транспорта намного проще и доступнее.

В то время, как только 1 из 10 предпочитает ездить на машине до работы, находящейся в центре Осло, 4 из 10 добираются на машине до рабочего места, которое находится чуть дальше центра города. Это прежде всего касается районов Storo/Nydalen и Bryn/Helsfyr, где намного легче найти бесплатное место для парковки.

Должно касаться политиков в том числе

Газета сообщала ранее о политиках, которые, в отличие от простых граждан, имеют возможность бесплатно парковаться внутри гаража Ратуши Осло, пока остальные люди ломают голову над поиском парковочного места. Представитель Левой социалистической партии подчёркивает, что стоит лишить политиков такой возможности.

Он же разделяет мнение Моники Маландс (Monica Mælands, Консервативная партия) о том, что представителям власти несправедливо предоставлен более свободный доступ к парковке. Будучи начальником городского совета в Бергене, Маландс давала добро простым гражданам на возможность занять парковочное место политиков, пока тех не было на работе.

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