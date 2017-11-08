Предлагают отменить возвращение афганских беженцев на родину

Министр миграции и интеграции предупреждает о том, что отмена возврата афганских беженцев на родину спровоцирует увеличение потока искателей убежища в Норвегию.

По словам Силви Листвеуг (Партия прогресса, FrP), являющейся министром миграции и интеграции Норвегии, Стортинг должен проголосовать против предложения об отмене возвращения афганцев на родину, потому как такая риторика может привести к нежелательным последствиям. Предложение было выдвинуто Левой социалистической партией (SV).

"Я считаю, что подобное решение только приведёт к увеличению потока беженцев в Норвегию после длительного периода затишья. Если предложение будет одобрено, Норвегия может стать единственной страной, отменившей возвращение беженцев из Афганистана на родину", – заявила министр.

Новоиспечённый министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрайдэ (Ine Eriksen Søreide, Консервативная партия), отчиталась по поводу обстановки в Афганистане, но, в месте с тем, подчеркнула, что Департамент миграции (UDI) не решает, безопасно ли возвращение афганцев на родину.

"Вооружённый конфликт между правительством Афганистана и повстанческими группами продолжается с той же силой. В большинстве из 34-х провинций Афганистана происходят бои, и мы являемся свидетелями террористических актов как в сельских, так и городских районах. Гражданские и военные потери всё ещё значительны", – заявила Ине Эриксен Сёрайдэ.

Негативная обстановка

По словам министра иностранных дел, негативная обстановка в Афганистане заставляет беспокоится. Она также заявила о разнице оценки безопасности для беженцев относительно вопроса об их возврате и путеводных советов для норвежцев. Так, информационный центр Landinfo сообщает о "нежелательности путешествий в Афганистан или проживания там, если в этом нет необходимости".

По словам министра иностранных дел, негативная обстановка в Афганистане заставляет беспокоиться. Она также заявила о разнице оценки безопасности для беженцев относительно вопроса об их возврате и путеводных советов для норвежцев. Так, информационный центр Landinfo сообщает о "нежелательности путешествий в Афганистан или проживания там, если в этом нет необходимости". Сёрайде поясняет, что советы для путешественников не нацелены на местных жителей страны, которая, по сравнению с Норвегией, предъявляет совершенно иные требования к условиям проживания в соответствующих странах.

Рабочая партия и Партия центристов совместно примут решение по поводу отсрочки отправки афганских беженцев на родину. Стортинг проголосует за или против уже во вторник на следующей неделе.

Министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрайдэ.



Представитель Партии центристов, занимающейся вопросами миграционной политики, Хайди Грени (Heidi Greni) заявила о том, что во вторник будет рассматриваться схожее предложение от её партии по поводу немедленной остановки процесса возврата беженцев из Афганистана на родину, пока не будет принято решение по поводу первоначального предложения.

Партиям, входящим в правительство, в основном требуется только голос Партии центристов для получения большинства в поддержку продолжения практики, существующей на сегодняшний день.

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