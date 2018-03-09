Чему будут учить в школе: предлагают новую учебную программу

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Меньше времени на спорт, теорию искусства и ремесла, теорию музыки и историю религии.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Среди тем, которым предлагается уделять меньше внимания в школе, оказалась история литературы, древнескандинавский язык, юриспруденция, электролиз, процессы, происходящие в недрах Земли, теория музыки, домоводство, история искусства и права потребителя.

Группа методистов хочет сократить некоторые предметы для того, чтобы уделить больше времени на углублённое изучение и понимание. Во вторник будет вынесено на обсуждение предложение о том, какие темы являются наиболее важными по каждому предмету.

В 2015-м году назначенный правительством комитет Людвигсена постановил, что школьная учебная программа слишком загружена. Помимо сокращения нескольких предметов было принято решение создать три новые междисциплинарные темы: демократия и гражданство, устойчивое развитие, общественное здоровье и образ жизни.

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Меньше теории

Теории музыки, теории искусства и ремесла предлагается уделять меньше внимания и сфокусироваться на практической части. Так, на уроках музыки ученики получат больше времени на сочинение музыкальных композиций, игру на музыкальных инструментах и музыкальное программирование.

Уроки физической культуры предлагают сделать менее ориентированными на спорт, так чтобы от уроков получали удовольствие не только спортивные ребята. Предлагают сделать акцент на физические упражнения и игры.

На уроках домоводства и естествознания будет уделяться больше внимания на приготовление еды и изучение природы.

Предлагают совсем упразднить такие предметы, как юриспруденция, изучение прав потребителя, ведение личных финансов и экономика предпринимательства.

Планируют также убрать из школьной программы обсуждение тем, касающихся различных религий и истории религий.

Работа над новыми учебными планами начнётся ближе к осени. Новая учебная программа увидит свет осенью 2020-го года.

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