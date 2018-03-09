Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Согласно мнению экспертов, школьная учебная программа слишком загружена. Предлагают сократить некоторые предметы.
Согласно мнению экспертов, школьная учебная программа слишком загружена. Предлагают сократить некоторые предметы. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Чему будут учить в школе: предлагают новую учебную программу

Sist oppdatert:

Oversetter: Ksenia Hinderson
Tips meg

Меньше времени на спорт, теорию искусства и ремесла, теорию музыки и историю религии.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Среди тем, которым предлагается уделять меньше внимания в школе, оказалась история литературы, древнескандинавский язык, юриспруденция, электролиз, процессы, происходящие в недрах Земли, теория музыки, домоводство, история искусства и права потребителя. 

Группа методистов хочет сократить некоторые предметы для того, чтобы уделить больше времени на углублённое изучение и понимание. Во вторник будет вынесено на обсуждение предложение о том, какие темы являются наиболее важными по каждому предмету.

В 2015-м году назначенный правительством комитет Людвигсена постановил, что школьная учебная программа слишком загружена. Помимо сокращения нескольких предметов было принято решение создать три новые междисциплинарные темы: демократия и гражданство, устойчивое развитие, общественное здоровье и образ жизни.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook

Меньше теории

Теории музыки, теории искусства и ремесла предлагается уделять меньше внимания и сфокусироваться на практической части. Так, на уроках музыки ученики получат больше времени на сочинение музыкальных композиций, игру на музыкальных инструментах и музыкальное программирование.

Уроки физической культуры предлагают сделать менее ориентированными на спорт, так чтобы от уроков получали удовольствие не только спортивные ребята. Предлагают сделать акцент на физические упражнения и игры.

На уроках домоводства и естествознания будет уделяться больше внимания на приготовление еды и изучение природы.

Предлагают совсем упразднить такие предметы, как юриспруденция, изучение прав потребителя, ведение личных финансов и экономика предпринимательства.

Планируют также убрать из школьной программы обсуждение тем, касающихся различных религий и истории религий.

Работа над новыми учебными планами начнётся ближе к осени. Новая учебная программа увидит свет осенью 2020-го года.

Читать статью по-норвежски

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere