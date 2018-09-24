Российское посольство считает абсурдным задержание гражданина России в аэропорту

Посольство России в Норвегии критикует задержание полицией российского гражданина в аэропорту Гардермуэн.

Автор статьи: журналист Halvor Ripegutu и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Посольство России в Норвегии возмущено задержанием российского гражданина в аэропорту Гардермуэн и его последующим арестом на две недели по подозрению в совершении незаконной разведывательной деятельности после участия в семинаре по вопросам цифровых технологий, прошедшего в Стортинге (норвежский парламент).

В своём посте в Фейсбуке посольство сообщает о том, что «задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом». Посольство заявило о том, что собирается содействовать защите прав и интересов российского гражданина.

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Мужчина был задержан в аэропорту Гардермуэн в пятницу вечером и предстал перед судом Осло в субботу. Глава коммуникационного отдела полицейской службы безопасности (PST) говорит о том, что мужчину осудили по подозрению в совершении незаконной разведывательной деятельности, посягающей на сохранность государственной тайны.

Поводом для двухнедельного заключения стала опасность уничтожения доказательств или уклонения от ответственности.

Ежегодная конференция, организованная в Стортинге, проходила в четверг и пятницу, но никто так и не смог назвать конкретную причину задержания российского гражданина.

Адвокат задержанного утверждает, что виной всему недоразумение, но при этом не даёт более конкретной информации.

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