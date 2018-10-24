Женщины будут работать «бесплатно» до конца года
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Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)
В среду в нескольких районах Норвегии при поддержке профсоюзных организаций организуются акции протеста против неравной оплаты труда. В честь протеста женщины до конца года будут работать бесплатно.
В среднем в Норвегии женщины зарабатывают 87 крон на каждую сотню, заработанную мужниной, согласно рапорту Центрального статистического бюро о заработной плате от 8-го марта этого года.
Для сокращения разницы в заплате между мужчинами и женщинами Левая социалистическая партия (SV) предлагает по аналогии с законом, принятым в Исландии, разработать положение о равной оплате труда. По прогнозам партии, если не ввести необходимые изменения в законодательство сейчас, равной оплаты труда будет трудно добиться ещё в течение сорока лет.
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По словам члена парламента от Левой социалистической партии Фредди Андре Овстегорда (Freddy André Øvstegård), согласно исландскому закону предприятия вынуждены подтверждать, что они предлагают равную оплату мужчинам и женщинам, занимающим равные позиции. В противном случае на предприятие налагается штраф.
Так, левые социалисты предлагают принять меры по обеспечению
равной заработной платы в профессиях государственного сектора, где доминируют женщины, и борьбе с гендерным разрывом на рынке труда.
Исландия – первая в мире страна, где закон вынуждает работодателей доказывать предоставление равной заработной платы для женщин и мужчин, занимающих одинаковую позицию.
Овстегорд подчеркивает, что неравная оплата труда для работников, занимающих равную позицию, незаконна и в Норвегии, но по сравнению с Исландией здесь работникам самим нужно доказывать несправедливость заработной платы из-за половой дискриминации.
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