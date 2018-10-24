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Женщины будут работать «бесплатно» до конца года

В среду в нескольких районах Норвегии при поддержке профсоюзных организаций организуются акции протеста против неравной оплаты труда. В честь протеста женщины до конца года будут работать бесплатно.
В среду в нескольких районах Норвегии при поддержке профсоюзных организаций организуются акции протеста против неравной оплаты труда. В честь протеста женщины до конца года будут работать бесплатно.
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Oversetter: Ksenia Hinderson
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Последние месяцы этого года женщины будут работать без зарплаты в противовес мужчинам. Левая социалистическая партия хочет по аналогии с Исландией ввести закон о равной оплате труда.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

В среду в нескольких районах Норвегии при поддержке профсоюзных организаций организуются акции протеста против неравной оплаты труда. В честь протеста женщины до конца года будут работать бесплатно.

В среднем в Норвегии женщины зарабатывают 87 крон на каждую сотню, заработанную мужниной, согласно рапорту Центрального статистического бюро о заработной плате от 8-го марта этого года.

Для сокращения разницы в заплате между мужчинами и женщинами Левая социалистическая партия (SV) предлагает по аналогии с законом, принятым в Исландии, разработать положение о равной оплате труда. По прогнозам партии, если не ввести необходимые изменения в законодательство сейчас, равной оплаты труда будет трудно добиться ещё в течение сорока лет.

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По словам члена парламента от Левой социалистической партии Фредди Андре Овстегорда (Freddy André Øvstegård), согласно исландскому закону предприятия вынуждены подтверждать, что они предлагают равную оплату мужчинам и женщинам, занимающим равные позиции. В противном случае на предприятие налагается штраф.

Так, левые социалисты предлагают принять меры по обеспечению
равной заработной платы в профессиях государственного сектора, где доминируют женщины, и борьбе с гендерным разрывом на рынке труда.

Исландия – первая в мире страна, где закон вынуждает работодателей доказывать предоставление равной заработной платы для женщин и мужчин, занимающих одинаковую позицию.

Овстегорд подчеркивает, что неравная оплата труда для работников, занимающих равную позицию, незаконна и в Норвегии, но по сравнению с Исландией здесь работникам самим нужно доказывать несправедливость заработной платы из-за половой дискриминации.

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