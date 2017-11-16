Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Есть повод для улыбки: премьер-министр Норвегии получает на сегодняшний день больше поддержки от народа, чем во время выборной гонки.
Есть повод для улыбки: премьер-министр Норвегии получает на сегодняшний день больше поддержки от народа, чем во время выборной гонки. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Консервативная партия – самая популярная партия Норвегии

Ksenia Hinderson
Tips meg

Консервативная партия лидирует по рейтингу. Наименее популярной оказалась Норвежская экологическая партия.

Рейтинг Консервативной партии (Høyre), лидером которой является премьер-министр Эрна Сульберг, составляет 28,2 процента, согласно новому исследованию, проведённому организацией Sentio Research Norge для газеты Dagens Næringsliv.

Популярность партии увеличилась на 3,2 процента по сравнению с результатами выборной гонки и на 3 процента по сравнению с оценкой популярности партий в октябре.

Рабочая партия (Arbeiderpartiet) заработала 25,6 процентов текущих голосов от избирателей, что на 1,8 процента меньше относительно результатов выборов 2017-го года.

Партия прогресса (Fremskrittspartiet) внезапно потеряла два процента голосов с момента выборов. Рейтинг партии составляет 13,2 процента. Отстают, согласно оценке популярности партий в ноябре, Партия "Красных" (Rødt), Левая социалистическая партия (Sosialistisk Venstreparti) и Левая либеральная партия (Venstre).

Теряет поддержку избирателей и Норвежская экологическая партия (Miljøpartiet De Grønne), рейтинг которой скатился с 3,2 процентов голосов до 2,8 процентов с момента выборной гонки.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere