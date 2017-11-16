Консервативная партия – самая популярная партия Норвегии

Консервативная партия лидирует по рейтингу. Наименее популярной оказалась Норвежская экологическая партия.

Рейтинг Консервативной партии (Høyre), лидером которой является премьер-министр Эрна Сульберг, составляет 28,2 процента, согласно новому исследованию, проведённому организацией Sentio Research Norge для газеты Dagens Næringsliv.



Популярность партии увеличилась на 3,2 процента по сравнению с результатами выборной гонки и на 3 процента по сравнению с оценкой популярности партий в октябре.

Рабочая партия (Arbeiderpartiet) заработала 25,6 процентов текущих голосов от избирателей, что на 1,8 процента меньше относительно результатов выборов 2017-го года.

Партия прогресса (Fremskrittspartiet) внезапно потеряла два процента голосов с момента выборов. Рейтинг партии составляет 13,2 процента. Отстают, согласно оценке популярности партий в ноябре, Партия "Красных" (Rødt), Левая социалистическая партия (Sosialistisk Venstreparti) и Левая либеральная партия (Venstre).

Теряет поддержку избирателей и Норвежская экологическая партия (Miljøpartiet De Grønne), рейтинг которой скатился с 3,2 процентов голосов до 2,8 процентов с момента выборной гонки.

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