Гидроциклы – это вам не игрушка

Осмунд Нильсен, в прошлом работающий штурманом, считает, что нужно восстановить скоростные ограничения для гидроциклов: «Сколько ещё нам нужно смертей?».

Автор статьи: журналист Kjetil Mæland

«Мы протестуем против новых правил, но политики настаивают на своём, считая, что водные мотоциклы – обычный вид водного транспорта. Водные мотоциклы – это игрушка, развивающая скорость до 60-70 узлов. Представляет ту же опасность, что и езда на автомобиле в кромешной тьме со скоростью 100 км/ч», – утверждает Осмунд Нильсен (Åsmund Nilsen), большую часть своей жизни проработавший штурманом и на данный момент занимающийся обучением вождению водных видов транспорта.

Согласно правилам 2017-го года, скорость вождения водного мотоцикла на расстоянии менее 400 метров от берега не должна превышать 5 узлов. На данный момент к водным мотоциклам применяются те же правила ограничения скорости, что и для обычных прогулочных судов. После двух несчастных случаев, приведших к смерти знаменитой норвежской лыжницы Вибеке Скофтеруд (Vibeke Skofterud) и 16-ти летнего подростка, снова возникли дебаты на эту тему.

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«Смерть такой личности, как Вибеке Скофтеруд, заставляет задуматься, – говорит Нильсен. – Не думаю, что она погибла из-за опрометчивости. Она была взрослой женщиной, придерживающейся правилам. Если бы правила ограничивали скорость вождения водного мотоцикла до 5 узлов, возможно, она была бы ещё жива». В районе, где произошла трагедия в июле этого года, правила позволяют развивать скорость водного мотоцикла до 30 узлов.

Лидер Норвежской ассоциации гидроциклистов Кристиан Хаммернес (Christian Hammernes), говорит, что старые правила противоречили установкам ЕЭЗ. По его словам, современные гидроциклы – это серьёзный, мощный и безопасный вид водного транспорта, который обладает великолепной манёвренностью. Вместе с этим он призывает относиться к водным мотоциклам с уважением, трезво оценивая их возможности и действующие правила.

Хаммернес думает, что проблема кроется в недостатке уважения, знаний и ресурсов полиции для обеспечения контроля за соблюдением существующих законов.

Нильсен также считает недостаток знаний одной из ключевых проблем, предлагая сделать обучение вождению водных мотоциклов обязательным для всех, а не только для тех, кто родился после 1980-го года. «Я больше не хочу видеть, как гибнут люди только из-за того, что нам, работающим в море, так сложно быть услышанными», – говорит Нильсен.

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