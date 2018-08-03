Скандал вокруг летних каникул министра рыболовства в Иране

Министр рыболовства Пер Сандберг признался, что не руководствовался правилами техники безопасности во время частной поездки в Иран.

Автор статьи: журналист Lars Thorvaldsen

Министр рыболовства Пер Сандберг (Per Sandberg), являющийся членом Партии прогресса (FrP), провёл летний отпуск в Иране вместе со своей возлюбленной Бахарех Летнес (Bahareh Letnes), являющейся уроженкой Ирана, но имеющей норвежское гражданство. Частная поездка министра вызвала шквал критики, в том числе и со стороны соратников по партии.

Министр имел при себе рабочий мобильный телефон, содержащий много информации, включая установленную на телефоне правительственную программу по организации рассмотрения дел заявителей. По словам Сандберга, телефон большую часть времени находился в багаже. На данный момент телефон находится в Норвежской полицейской службе безопасности (PST).

Критиковали также то, что Сандберг отправился в частную поездку в Иран, не предупредив об этом заранее Канцелярию премьер-министра. Премьер-министр Эрна Сульберг осудила действия политика, указав на нарушение установленных правил. Сандберг впоследствии признал свою ошибку, сказав, что извлёк урок из ситуации.

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Сандберг поведал, что одной из главных причин, побудивших его совершить поездку в Иран, стала его возлюбленная, в прошлом получившая звание «Мисс Иран». «Мы хорошо проводим время вместе, нам есть о чём поговорить, и меня искренне интересуют другие культуры, – говорит министр. – Я призываю других совершить поездку в Иран и побольше узнать об этой стране».

Теперь романтические отношения министра рыболовства могут поставить под угрозу его государственный пост. Решать судьбу Сандберга как политика будет Эрна Сульберг. «Работа министром не даёт гарантий безопасности, но если причиной снятия меня с поста министра может стать этническое происхождение моей девушки, то с этим можно хорошо поспорить», – говорит Сандберг.

Политик рекомендует провести отпуск в Иране в то время, как побиение камнями, ампутация, битьё плетьми и общественное повешение являются одними из методов наказания, применяемых против иранских граждан.

Махмуд Амири-Могхаддам (Mahmood Amiry-Moghaddam), активист, занимающийся правами человека, и профессор медицины, считает, что Сандберг создаёт неверное впечатление об Иране как «курортной зоны», романтизируя авторитарную страну.

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