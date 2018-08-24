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Эрна Сульберг опережает Йонаса Гара Стёре по рейтингу

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и Йонас Гар Стёре – лидер Рабочей Партии.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и Йонас Гар Стёре – лидер Рабочей Партии. (Høyre/Arbeiderpartiet)

Oversetter: Ksenia Hinderson
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Согласно новому опросу, 50 процентов предпочитают Сульберг в качестве премьер-министра.

Автор статьи: журналист Stig Martin Solberg

Только 37 процентов опрошенных хотят видеть Стёре в качестве премьер-министра.

Согласно опросу, лидер Консервативной партии и нынешний премьер-министр Эрна Сульберг (Erna Solberg) популярнее Йонаса Гара Стёре (Jonas Gahr Støre) среди людей любой возрастной группы в независимости от пола, обладающих различным уровнем образования и происходящих из любой части страны, среди людей с любым достатком, работающих и безработных.

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98 процентов опрошенных, голосующих за Консервативную партию (Høyre), считают, что Сульберг подходит к роли премьер-министра лучше всего. Лишь 84 процента голосующих за Рабочую партию (Ap) предпочитают Стёре. В среднем 1 из 10 голосующих за Рабочую партию предпочитает в качестве премьер-министра Сульберг.

Этой осенью лидер Народной христианской партии (KrF) Кнут Арильд Харайдэ (Knut Arild Hareide) сообщил о своём намерении войти в правительство наравне с Рабочей партией и Консервативной партией. Голосующие за Народную христианскую партию уверены в том, кого они хотят видеть в качестве премьер-министра – 60 процентов из них предпочитают Эрну Сульберг, а 22 процента отдали ли бы свой голос Стёре, сообщает газета VG. 

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