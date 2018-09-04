Сильви Листхеуг становится новым заместителем лидера Партии прогресса
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Автор статьи: журналист Stig Martin Solberg
Листхеуг признаётся газете VG, что Партии прогресса (Fremskrittspartiet) необходимо вернуть потерянное доверие к политике партии в сфере по уходу за пожилыми людьми. По её мнению, партии необходимо продолжать придерживаться своей линии в иммиграционной и интеграционной политике, но в то же время в программу партии нужно включить борьбу против налога на имущество.
Сильви Листхеуг, ставшая членом Партии прогресса в 90-х, говорит, что интерес к сфере ухода за пожилыми людьми побудил её заняться политикой. Тогда в борьбе за интересы пожилых лидирующие позиции занимал ветеран Партии прогресса Джон Алвхейм (John Alvheim).
Новый заместитель лидера партии напомнила, что действующий министр по делам пожилых представляет Партию прогресса. Сама Листхеуг также является членом комитета по здравоохранению и социальному обеспечению.
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