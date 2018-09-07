Новая статистика: слишком мало женщин-иммигрантов имеют работу

Партия прогресса заплатила Центральному статистическому бюро за предоставление информации.

Автор статьи: главный редактор и административный директор газеты Гюннар Ставрум (Gunar Stavrum)

Новая статистика трудовой занятости среди иммигрантов, предоставленная Центральным статистическим бюро (SSB) по заказу Партии прогресса, показывает отнюдь не радужную картину. Только 5 процентов женщин из Сирии и 10 процентов женщин из Сомалии работают 30 часов в неделю или больше.

Однако наблюдаются большие расхождения между официальной статистикой и реальностью. SSB учитывало всех, кто работает один час или более одного часа в неделю, что существенно завышает полученные цифры в сравнении с количеством людей, которые действительно имеют полноценную работу. На это указывает член парламента Ерленд Виборг (Erlend Wiborg), представляющий Партию прогресса.

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Политик подчёркивает, что для увеличения количества иммигрантов, работающих полный рабочий день, необходимо ограничить иммиграцию, так чтобы тем, кто уже иммигрировал, было легче интегрироваться в общество, а также сократить выплаты пособий, препятствующих поиску работы.

Уровень трудовой занятости остальной части населения также значительно ниже по сравнению с числами, предоставленными Статистическим центральным бюро. Например, согласно статистике, 69 процентов мужчин, не являющихся иммигрантами, имеют работу. Если принимать за условие рабочий день, длящийся как минимум 30 часов, то цифра снизится до 60 процентов.

Среди женщин уровень трудовой занятости официально составляет 65 процентов. Но 30 часов в неделю или более работают только 45 процентов.

Статистика трудовой занятости разнится также в зависимости от различных групп мигрантов. Так, среди иммигрантов из Западной Европы число тех, кто работает полный рабочий день, составляет 60 процентов, в то время как только 1 из 5 иммигрантов из Сирии, Эритреи и Сомалии работает на полную ставку.

Комитет по иммиграции постановил, учитывая расходы на иммиграцию, что экономическая интеграция продолжает оставаться на плохом уровне.

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