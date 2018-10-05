Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием

Нобелевскую премию мира 2018 вручили Наде Мурад из Ирака и врачу из Конго Денису Муквеге за борьбу против сексуального насилия как орудия войны.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Денис Муквеге (Denis Mukwege), гинеколог из Конго, посвятил свою жизнь помощи жертвам сексуального насилия. Иракская правозащитница Надя Мурад (Nadia Murad), сама пережившая насилие над собой в плену, рассказывает также об опыте других жертв.

Оба привнесли существенный вклад в привлечение внимания к проблеме военных преступлений.

В 2008 году врач Муквеге, работая в госпитале Панзи в Букаву, лечил тысячи пациентов, пострадавших в результате сексуального насилия. Большинство случаев насилия произошли во время продолжительной гражданской войны, унёсшей шесть миллионов жизней конголезцев.

Муквеге не раз был номинирован на Нобелевскую премию мира. Многие называют его героем, спасшим жизни миллионам женщин, подвергшихся насилию. Он неустанно продолжал обличать безнаказанность тех, кто совершил массовые изнасилования, критиковал правительство Конго и власти других стран за пассивность в борьбе против сексуального насилия как орудия войны.

Нобелевский комитет вручил ему премию мира за бескорыстную преданность своему делу.

Страниц﻿а Nettavisen по-русски в Фейсбуке

Надя Мурад пережила сексуальное рабство в плену у «Исламского государства». Мурад (24 года) стала лицом малочисленного народа езидов, пережившего издевательства во время войны.

«Мы были студентами, мечтавшими о работе, учёбе и о будущем. «Исламское государство» разбило наши мечты. 3500 женщин по-прежнему находятся в рабстве», – сказала Мурад, пребывая в Норвегии в январе 2016-го года.

Нобелевский комитет подчеркнул, что публично рассказав о пережитом, Мурад отвергла социальные коды, принуждающие женщин стыдиться своего опыта сексуального насилия, совершённого над ними.

Читать статью по-норвежски



Mest sett siste uken