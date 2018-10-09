Сократят финансирование норвежской Службы по защите прав человека

Единственная организация в этой области, которой сократили государственную финансовую поддержку.

Автор статьи: журналист Magnus Blaker

После утверждения государственного бюджета 2019 года стало ясно, что норвежская Служба по защите прав человека (Human Rights Service), информационным сотрудником которой является Хеге Стурхауг (Hege Storhaug), становится единственной организацией, получившей сокращение ежегодного государственного финансирования.

Таким образом, вместо 1 835 000 крон государственное финансирование службы будет составлять 1 335 000 крон в год, что на 500 000 крон меньше.

«Эта плата за честность, – говорит директор и основатель организации Рита Карлсен (Rita Karlsen). – Левая либеральная партия стала частью правительства, а Партия прогресса не осмеливается оказать нам поддержку. Теперь Тринэ Шай Грандэ (Trine Skei Grande, лидер Левой либеральной партии) и Абид Раджа (Abid Raja, политик, член Левой либеральной партии) используют возможность разделить государственные деньги между своими друзьями». Карлсен имеет в виду основанные членами Левой либеральной партии организации, получившие подтверждение дальнейшего продления государственного финансирования в следующем году.

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Член парламента и предыдущий министр юстиции Пер-Вилли Амундсен (Per-Willy Amundsen) возмущён решением правительства, заявив в своём аккаунте в Фейсбуке, что правительство предпочитает разбрасываться деньгами, финансируя придерживающиеся наивной иммиграционной политики организации левых социалистов. «Несчастная попытка угнетения критической позиции», – пишет Амундсен.

Сильви Листхеуг также выразила своё негодование, подчеркнув, что сокращение государственного финансирования единственной службы, поднимающей важную дискуссию о негативной стороне иммиграции, является совершенно необязательной мерой.

Политик Левой либеральной партии Абид Раджа считает, что Листхеуг нападает на своё собственное правительство.



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