Норвежская кронпринцесса Метте-Марит страдает от неизлечимой болезни

У кронпринцессы Метте-Марит диагностировали редкую форму фиброза лёгких.

Автор статьи: журналист Hanna Kvikstad

Профессор Кристиан Бьёро (Kristian Bjøro) при Университетской больнице Осло (Rikshospitalet) сообщил о том, что у кронпринцессы Мете-Марит обнаружили редкую форму фиброза лёгких.

Профессор поведал прессе, что при этом завоевании наблюдается рубцевание лёгочной ткани, что приводит к ухудшению газообмена между лёгкими и кровью. Больной может испытывать затруднённое дыхание и сухой кашель – симптомы, которые могут ухудшаться со временем. Профессор подчеркнул, что данный тип лёгочного фиброза, от которого страдает наследница престола, мало изучен, но совершенно точно не зависит от условий окружающей среды или образа жизни.

По словам врачей, болезнь может походить на астму и быть трудно диагностируемой на рентгеновских снимках. Рубцевание развивается в обоих лёгких одновременно. Лёгкие при этом уменьшаются в размере. Многим страдающим от заболевания требуется постоянное проведение кислородной терапии.

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Лёгочный фиброз – серьёзное хроническое заболевание, которое может привести к летальному исходу. Однако, на сегодняшний день медицина может предложить медикаменты, замедляющие развитие болезни. Течение лёгочного фиброза у всех проявляется по-разному.

В целом лёгочный фиброз может развиться по нескольким причинам, будь то травма на производстве или ущерб, нанесённый окружающей средой, лучевая терапия, болезни соединительных тканей или идиопатический лёгочный фиброз (лёгочный фиброз, развивающийся по неизвестным причинам).

Метте-Марит страдала от недуга в течение многих лет, но подтверждение диагноза получила только недавно.

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