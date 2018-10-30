Норвегия – лучшая страна Северной Европы для атеистов

Среди стран Северной Европы Норвегия меньше всех дискриминирует нерелигиозных людей и гуманистов.

Автор статьи: NTB (Норвежское телеграфное бюро)

В списке самых лучших и худших стран для атеистов Норвегия занимает 8 место наряду с США. Исследование, охватившее 196 стран, проведено Международным гуманистическим и этическим союзом (IHEU).

Первые три места достались Бельгии, Нидерландам и острову Тайвань. На дне списка оказались Афганистан, Иран и Саудовская Аравия. Построение системы законодательства на основе религии, критика или отрицание которой запрещено или может привести к смертной казни – причина нахождения этих трёх стран в конце списка.

Согласно исследованию, среди стран Северной Европы Норвегия лидирует, занимая 8 место. Чуть позади в списке лучших стран для атеистов расположилась Швеция –11 место. Исландия занимает 60 место.

Дания и Финляндия занимают всего лишь 119 и 128 место соответственно благодаря привилегиям датской государственной церкви и финским законам о богохульстве.

Рейтинг был составлен на основании конституционных законов стран, их правительства, образовательной системы, прав ребёнка, общества и свободы вероисповеданий.

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