Мусульманку вынудили снять хиджаб в аэропорту. Авиакомпания извинилась

– Всё равно как если бы Вас заставили снять брюки во время досмотра.

Автор статьи: журналист Kjetil Mæland

После того, как мусульманскую женщину публично заставили снять хиджаб во время досмотра перед посадкой в самолёт, авиакомпания Avinor и группа служб безопасности Securitas вынуждены были изменить практику контроля безопасности.

Женщина в письменной жалобе указала на то, что понимает желание службы безопасности удалить хиджаб во время проверки, но имеет в виду, что такая процедура должна происходить в приватной комнате, а не на виду у общественности.

Женщина поясняет, что хиджаб – часть её веры и важный элемент одежды: «Всё равно как если бы Вас заставили снять брюки во время досмотра», – говорит она.

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Инцидент повторился в аэропорту Харстад/Нарвик. После этого женщина заговорила о нарушении прав человека. Начальник аэропорта Анне Бритт Баккен (Anne Britt Bakken) была вынуждена принести извинения и внести изменения в привычную рутинную работу аэропорта Харстад/Нарвик Эвенес (Harstad/Narvik Lufthavn Evenes).

Предыдущий министр юстиции Пер-Вилли Амундсен (Per-Willy Amundsen) не стал сочувствовать женщине, написав в своём аккаунте в Фейсбуке, что служба безопасности аэропорта просто выполняет свою работу, и если мусульманка чувствует себя униженной, то ей лучше возвратиться обратно в свою страну и наслаждаться своей «свободой» там.

На это отреагировал лидер Центра по борьбе с расизмом Руне Берглюнд Стеен (Rune Berglund Steen), заявив, что подобные высказывания больше похожи на расистские граффити 80-х: «Такое поведение предыдущего министра юстиции недопустимо, ведь женщина всего лишь просила проявить уважение к своей вере», – говорит он.

В ответ на критику бывший министр юстиции заявил, что не проявляет интереса к попыткам сторонников левых партий «заткнуть рот своим оппонентам».

После инцидента авиакомпания Avinor и служба безопасности Securitas сообщили о том, что во время процесса досмотра пассажиров больше не будут просить снимать хиджаб, производя взамен обычный ручной досмотр.

Пер-Вилли Амундсен (Партия прогресса) считает инцидент плачевным, поскольку авиакомпания согласилась ввести исключение из привил для мусульман: «Это пример скрытой исламизации, когда общество подстраивается под мусульман, а не наоборот. Политкорректность некоторых государственных учреждений просто смехотворна», – заявил бывший министр юстиции Амундсен.

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