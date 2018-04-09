В Норвегии появится новая сеть продуктовых магазинов Iceland

Сеть магазинов Iceland станет первым в Норвегии источником здоровой свежезамороженной еды хорошего качества.

Автор статьи: журналист Kjersti Westeng

В Норвегии запускают британскую сеть продуктовых магазинов Iceland. Первые два магазина откроются перед началом лета в Восточной Норвегии.

В Великобритании находятся 900 таких магазинов. Сеть специализируется на продаже замороженных продуктов, но в продаже имеются и свежие продукты, к примеру хлеб, мясо и рыба.

Идея запуска британской сети в Норвегии принадлежит ранее главе сети продуктовых магазинов Coop и главе сельскохозяйственного кооператива Nortura Гайру Улаву Опхайму (Geir Olav Opheim), который на данный момент занимается отбором продуктов, представленных в ассортименте в Великобритании, для магазинов Iceland в Норвегии.

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«Прежде всего мы отбираем те продукты, которые сложно найти в норвежских магазинах. Среди них замороженные продукты моря, некоторые наименования пиццы и овощные блюда. Также различные виды десертов и закуски. Все продукты легко подогреваются, обладают хорошим качеством и отменным вкусом. Норвежским потребителям придутся по душе», – говорит Опхайм.

По словам Опхайма, когда дело касается здоровой и качественной замороженной еды, норвежский рынок не способен полностью удовлетворить покупателей. Сеть магазинов Iceland призвана восполнить этот недостаток. Он в особенности концентрирует внимание норвежцев на таких наименованиях, как «Hungry Heroes» (от англ. «Голодные герои») и «Mumbai Street Food» (от англ. «Уличная еда Мумбая»), ранее не представленных на полках норвежских магазинов. «Hungry Heroes» – замороженная еда для детей от 2-х лет. Не содержит сахара и искусственных добавок. «Mumbai Street Food» – серия индийских готовых блюд с мясом или без.

На вопрос о том, является ли замороженная еда здоровой, Опхайм ответил, что продукты Iceland сохраняют вкус и пищевые вещества при заморозке, а также не содержат Е-добавок. Часть продуктов будут импортировать из Великобритании, некоторая часть будет производиться и паковаться в Норвегии.

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