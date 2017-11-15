Потеряли контроль над выплатами от NAV

Бояться, что пособия по безработице (dagpenger) уходят людям, которые не являются настоящими искателями работы.

Во вторник Управление Генерального аудитора представило свой годовой отчёт о государственных расходах. Среди получивших критику оказалась Норвежская служба занятости и благосостояния населения (NAV).

Согласно рапорту, служба не оправдала ожидания по поводу регулировок, касающихся пособий по безработице, в результате чего "пострадало качество процесса обработки заявлений".

В 2016-м году государство выплатило 15,45 млрд. крон в качестве пособий по безработице. Были выявлены существенные недоработки по этому вопросу. Как оказалось, служба не в состоянии гарантировать того, что получатели пособия действительно занимаются поиском работы.

Согласно Норвежскому закону о государственном страховании, претендент на пособия по безработице должен являться настоящим искателем работы и быть готовым работать полный или неполный рабочий день. Выяснилось, что служба плохо контролирует соответствие закону.

В этом году государство выплатило на 1,7 млрд. крон больше пособий по сравнению с прошлым годом. Количество получателей пособия возросло от 67 000 в 2015 году до 75 800 в 2016-ом году.

В прошлом году служба рассмотрела 170 000 заявлений на денежные выплаты по безработице. Из них около 63 000 были отклонены, что составляет 37 процентов от общего количества заявлений. Большое количество заявлений было отвергнуто из-за недостающих документов.

Управление Генерального аудитора также недовольно тем, что служба NAV в малой степени предпринимает попытки наказать нарушителей и не обладает какой-либо рутиной для более доскональной проверки заявлений.

"В 2016-м году организация предприняла попытку проверки. В 72 из 210 заявлений было выявлено несоответствие предоставленной информации в электронных отчётных бланках, заполняемых заявителем, и информации от работодателя", – сообщило Управление Генерального аудитора, призывая Министерство труда Норвегии проявить инициативу и разобраться с недочётами в работе NAV.

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