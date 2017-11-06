Вводят дополнительные меры безопасности в центре Осло

Коммуна Осло инициирует введение дополнительных мер безопасности на улице Карла Юхана и других прилежащих улицах.

Так, бетонные блоки, бетонные горшки с цветами и скамейки будут выполнять функцию своеобразных препятствий для автотранспорта на случай угрозы наезда на пешеходов.

Представители коммуны сообщили прессе, что данные препятствия будут установлены в ближайшие дни на улице Карла Юхана, привокзальной площади, улицах Lille Grensen и Arbeidergata.

Пример бетонных горшков для цветов и скамеек, которые должны служить препятствием для автотранспорта на пешеходных улицах.

Никаких конкретных угроз

В сообщении прессе представители коммуны Осло подчеркнули, что не получали каких-либо конкретных угроз о возможных терактах в городе или прилежащих районах.

Решение о введении дополнительных мер безопасности в отдельных районах Осло было принято коммуной совместно с полицейской службой, проанализировавшей вероятность терактов и других факторов, угрожающих здоровью и жизнедеятельности граждан.

Осло – безопасный город

"Город Осло будет безопасным. Мы не можем находиться в постоянном страхе перед возможными терактами. Поэтому будут предприняты меры предосторожности, дабы предотвратить трагедию", – заявил начальник городского совета Раймонд Йохансен (Raymond Johansen).

"С помощью введения подобных мер мы решим несколько проблем одновременно. Мы хотим открытый и доступный город, где каждый может передвигаться в безопасности. Вместе с тем мы должны гарантировать свободный проезд, к примеру, машинам скорой помощи, машинам для сборки мусора и доставки товаров. Поэтому установка горшков для цветов и скамеек является сбалансированным решением", – сообщает представитель городского агентства по охране окружающей среды.

Город Осло не должен выглядеть как крепость

"Бетонные конструкции будут со временем заменены бетонными горшками с цветами, дабы не испортить общий вид Осло. Мы не хотим, чтобы центр города выглядел как крепость", – сообщил Йохансен.

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