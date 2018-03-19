Демонстрация перед Стортингом в поддержку Сильви Листхеуг

200-250 человек решили оказать поддержку министру юстиции Сильви Листхеуг.

Автор статьи: журналист Heidi Schei Lilleås и NTB (Норвежское телеграфное бюро)

Центр Осло: демонстранты стоят с плакатами, надпись на которых гласит: «Солидарность с Сильви».

5-6 человек выступили в качестве оппозиции демонстрантам, выкрикивая лозунги типа: «нацистские свиньи» и «нет нацистам на наших улицах». За контр-демонстрантами наблюдал наряд полиции.

Антифа: представители анархистского, коммунистического и социалистического молодёжного сообщества Blitz, базирующегося в городе Осло. Выступили в качестве контр-демонстрантов.

По словам полиции, контр-демонстранты не сообщили заранее о проведении каких-либо акций. Тем не менее они получили право присутствовать около здания Стортинга при условии, что демонстрантам в поддержку Листхеуг не будет причинён вред.

С места событий попросили удалиться 60-ти летнего мужчину, показавшего нацистское приветствие контр-демонстрантам. Одному из участников демонстрации потребовалась сердечно-лёгочная реанимация.

Одному из демонстрантов пришлось оказать срочную медицинскую помощь.

По словам полиции, обе митингующие стороны злоупотребили свободой слова.

Инициатором акции в поддержку министра юстиции и миграции оказалась женщина по имени Рут Марие Вогё (Ruth Marie Vaagø), которая также оправила министру цветы: «Сильви – наша королева и политик высшего класса», – говорит женщина, признавшаяся, что имеет небольшой опыт общения с прессой.

«Цветочная акция» в поддержку женщины-министра.

«Солидарность с Сильви». Демонстрация около здания Стортинга.

Инициатором акции в поддержку министра юстиции оказалась женщина по имени Рут Марие Вогё (Ruth Marie Vaagø), которая также оправила министру цветы.

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